Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTAR: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+

Umjesto obećanog poboljšanja bolesni dobili kaos i nepravdu

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Umjesto obećanog poboljšanja bolesni dobili kaos i nepravdu
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

I kad bi se kvaliteta ove države mjerila po tomu kako tretira one nemoćne, koji o ravnopravnosti mogu samo sanjati, rezultati bi bili poražavajući.

Inkluzivni dodatak vladajući su svojedobno najavili kao nešto revolucionarno, epohalno, toliko izvanredno da će bolesne i invalidne, koje država već desetljećima tretira kao građane drugog reda, zahvaljujući tom dodatku staviti na pijedestal svojeg dobročiniteljstva i empatije. Kakve li neistine... Pogledajmo samo njegov naziv. Inkluzivni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'
INCIDENT NA KVATRIĆU

Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'

Vozačica je blokirala tramvaj na Kvatriću, kako tvrdi čitatelj, napala je njega i vozača tramvaja. Na snimci se vidi kako ZET-ovac zamahuje nogome prema njoj. Konaktirali smo policiju i ZET
ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'
UŽAS U DUBRAVI

ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o incidentu: 'Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja nikoga nismo zatekli'
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
'SVE JE BILO BRZO'

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025