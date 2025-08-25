I kad bi se kvaliteta ove države mjerila po tomu kako tretira one nemoćne, koji o ravnopravnosti mogu samo sanjati, rezultati bi bili poražavajući.
KOMENTAR: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ
Umjesto obećanog poboljšanja bolesni dobili kaos i nepravdu
Inkluzivni dodatak vladajući su svojedobno najavili kao nešto revolucionarno, epohalno, toliko izvanredno da će bolesne i invalidne, koje država već desetljećima tretira kao građane drugog reda, zahvaljujući tom dodatku staviti na pijedestal svojeg dobročiniteljstva i empatije. Kakve li neistine... Pogledajmo samo njegov naziv. Inkluzivni.
