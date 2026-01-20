Obavijesti

News

Komentari 5
PROFESOR ZA 24SATA: PLUS+

Umjetna inteligencija stihijski ulazi u obrazovanje, moramo ozbiljno o tome razgovarati

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 7 min
Umjetna inteligencija stihijski ulazi u obrazovanje, moramo ozbiljno o tome razgovarati
Foto: canva/123rf/tvz

Prof. dr. sc. Petar Jandrić, prodekan Tehničkog veleučilišta u Zagrebu s velikim međunarodnim iskustvom, ističe kako naše škole uopće ne zaostaju za Europom po kvaliteti rada s učenicima

Admiral

Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) posljednjih godina postalo je jedno od najtraženijih hrvatskih visokih učilišta u području tehnologije, informatike, i robotike. Ta zanimanja su visoko na ljestvicama dobro plaćenih i traženih zanimanja, kao i među preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Istovremeno, sve je jača neizvjesnost oko novih modela obrazovanja, potreba mladih, kao i onoga što ih očekuje nakon studija. O svemu tome razgovarali smo s prof. dr. sc. Petrom Jandrićem, prodekanom TVZ-a za kontrolu kvalitete, razvoj i nove studijske programe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije
STOP NA EURU

Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije

Predsjednik Sabora i ministar Glavina poručuju da domoljubna pjesma ostaje himna hrvatske rukometne reprezentacije
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili
Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'
FÖRBJUDEN

Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'

Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti - i svaki put je zahtjev odbijen. To što je ipak na kraju puštena za žaljenje je, rekli su iz EHF-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026