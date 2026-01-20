Prof. dr. sc. Petar Jandrić, prodekan Tehničkog veleučilišta u Zagrebu s velikim međunarodnim iskustvom, ističe kako naše škole uopće ne zaostaju za Europom po kvaliteti rada s učenicima
Umjetna inteligencija stihijski ulazi u obrazovanje, moramo ozbiljno o tome razgovarati
Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) posljednjih godina postalo je jedno od najtraženijih hrvatskih visokih učilišta u području tehnologije, informatike, i robotike. Ta zanimanja su visoko na ljestvicama dobro plaćenih i traženih zanimanja, kao i među preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Istovremeno, sve je jača neizvjesnost oko novih modela obrazovanja, potreba mladih, kao i onoga što ih očekuje nakon studija. O svemu tome razgovarali smo s prof. dr. sc. Petrom Jandrićem, prodekanom TVZ-a za kontrolu kvalitete, razvoj i nove studijske programe.
