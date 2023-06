'Umoran sam od Afrike, dosta mi je, želim kući. Ne znam kako je njih osmero ovo izdržalo...'

Hrvati koji su proveli šest mjeseci u Zambiji, napokon su se vratili kući. Sutkinja ih je tamo naposljetku oslobodila optužbi za navodnu trgovinu djecom. Na jednom od ročišta pojavio se i Ivan Pernar koji je samovoljno prijavio da svjedoči protiv osmero hrvatskih državljana.

Hrvatska javnost već je upoznata s Pernarovim ispadima, kojeg je često i saborsko osiguranje moralo izbacivati iz parlamenta, a ispade je imao i na sudu u Zambiji. U sudnici se derao, omalovažio odvjetnika obrane i govorio da priča besmislice, nakon čega je odvjetnik zatražio da se Pernara uhiti zbog nepoštivanja suda i neprimjerenog ponašanja.

Pernar: 'Umoran sam od Afrike'

Pernar se nedavno oglasio na društvenim mrežama.

- Umoran sam od Afrike, tri mjeseca ovdje mi je i više nego dosta. Njih osam je tu izdržalo šest mjeseci, od toga dva u zatvoru. Ne znam ni sam kako. Jedva čekam doći kući, i odlazak u Kongo mi trenutno nije ni na kraj pameti - napisao je.

- Da me netko stjera u kut i da sam prisiljen ići u Kongo provjeravat dokumentaciju, onda bi išao. Ali ovako sam od sebe nema šanse. Želim nastaviti svoj život u Hrvatskoj, želim raditi stvari koje volim - napisao je Pernar na društvenim mrežama.

- Ovo mi je bila životna avantura i mogao bi knjigu jednog dana napisat o svojim iskustvima u Zambiji i Bocvani. Onaj tko nije bio u Africi ne zna što je to - zaključio je.

'Jeftinije je živjeti u Zambiji nego u Hrvatskoj'

Pernar je i za Dubrovački dnevnik komentirao putovanje u Zambiju te otkrio koliko su ga ispali troškovi putovanja.

- Karta od Lusake od Beča je 500 eura. Smještaj koji trenutno plaćam u Ndoli je 250 kvača na noć, to je oko 13 dolara. Ako jedem za ručak game meat (meso od bizona s rižom i salatom) plus pivo, to je 140 kvača, odnosno sedam dolara. Zapravo je jeftinije živjeti u Zambiji nego u Hrvatskoj - rekao je Pernar.

- Ako jedete lokalno voće, veliki ananas je 20 kvača, to je otprilike jedan dolar, kilogram rajčica je također 20 kvača. Piva u restoranu je 20 kvača, a u dućanu 10 kvača (pola dolara). Uglavnom, jeftinije je nego život u Hrvatskoj - poručio je.