Ovu je sliku Pernar objavio na startu suđenja. Prisjelo mu: Dao sam sve od sebe da ih osude...

Ivan Pernar, tip koji je u Zambiju došao na sud kao svjedok, iako nema baš nikakve veze sa slučajem posvajanja djece i Hrvata koji su za to bili optuženi, na Facebooku je napisao status nakon oslobađajuće presude.

Pogledajte video: Prve snimke oslobođenih Hrvata

'Neću dalje kopati'

U Zambiji je svjedočio da je jedan od optuženih Hrvata transrodna osoba, iako je znao da je to u Zambiji kažnjivo i da bi optuženi zbog toga mogao imati velikih problema. Nije ga bilo briga za to. Uz pomoć opskurnih portala huškao je na Hrvate, a bio je uvjeren u pobjedu. Tome svjedoči fotografija koju je objavio 5. svibnja na Facebooku.

Na njoj je bilo vino i poruka:

- Ovo je za početak suđenja. Pjenušac ćemo otvoriti na kraju - napisao je Pernar.

'Pobjedniku treba čestitati'

No ništa od pjenušca. Hrvati su slobodni, vraćaju se s djecom u Hrvatsku, a Pernar i slični opskurni likovi koji su navijali da se Hrvate osudi, a da djeca ostaju u sirotištu, tuguju.

- Bilo je neizvjesno do samog kraja, moja očekivanja su bila da će ispitivat optuženike, ali nije došlo do toga. Oni su pobjednici u ovom sporu, iako i sami znaju što zakon u DR Kongu govori o mogućnosti stranaca da posvajaju djecu. Mislim da toga nisu bili svjesni kad su išli u Zambiju po djecu, a ako i jesu nisu o tome razmišljali. Djeca će im sada biti predana i želim im svu sreću u životu. Naučili su veliku životnu lekciju. Pobjedniku treba čestitat na pobjedi, a ne ljutit se. Ja im ovom prilikom čestitam na velikoj pravnoj pobjedi i mislim da bi komotno mogli film napravit o njihovom slučaju. Što se tiče mene, ja sam dao sve od sebe da ih osude, međutim, nisam o tome uspio - napisao je.

Tvrdi da ga napadaju ljevičari

- Što se tiče mog osobnog mišljenja o cijelom slučaju, smatram da oni nisu mogli legalno posvojit tu djecu upravo zbog Obiteljskog zakona u Kongu koji zabranjuje posvajanje strancima i mislim da je netko zaradio novac na njima, kao i na svim drugim Hrvatima koji su do sad posvajali djecu od tamo. Smatram da je pogrešno to što su se upustili u posvajanje djece iz Konga i da Hrvatska ne bi trebala dozvoljavati takva posvajanja. Međutim, to ne umanjuje njihovu pobjedu pred Zambijskim sudom. Pozivam sve da ne osjećaju nikakvu gorčinu i ako optuženici neće nikome radit pravne probleme u HR ni ja neću ići u daljnje kopanje po ovom slučaju. Moj cilj odlaska u Zambiju je bio ukazati na to da u Kongu nije dozvoljeno zakonito posvajati djecu strancima, a da Hrvatska vlada to dozvoljava bez da provjerava autentičnost dokumenata. Vjerujem da je to svima u Hrvatskoj danas jasno. Ja sam pokazao svoj stav, kao i da mi je stalo do istine u tom slučaju. Učinio sam sve što je ljudski bilo moguće unutar zadanih okvira koje sam imao. Mogu li to za sebe reći i ljevičari koji su me napadali ostat će na javnosti da prosudi - dodao je.