Obavijesti

News

Komentari 1
TUŽNA VIJEST

Umrla je Goranka Vrus-Murtić, slikarica i supruga Ede Murtića

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Umrla je Goranka Vrus-Murtić, slikarica i supruga Ede Murtića
2
Zagreb: Muzeju za umjetnost i obrt donirana grafika Ede Murtića | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Osim što se i sama bavila umjetnošću ona je i podržavala fondaciju svojeg supruga, borila se za njegovo nasljeđe...

Admiral

Umrla je Goranka Vrus-Murtić poznata, hrvatska slikarica, koja je bila i supruga Ede Murtića. Osim što se i sama bavila umjetnošću ona je i podržavala fondaciju svojeg supruga, borila se za njegovo nasljeđe, prenosi Jutarnji list. 

Rođena je u Velikoj Gorici 1937. godine, 22. veljače. Diplomirala 1960. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (O. Postružnik). Bila je suradnica Majstorske radionice K. Hegedušića (1960–62). Isprva je dramatičnim ritmovima linija i zvučnim akordima boja gradila apstraktne kompozicije (Razdor zvuka, 1984), potom je u ciklusu Zemlja upotrebljavala zagasite tonove, a u kompoziciji su se nazirali dijelovi krajolika i vegetacije. Bavila se emajlom, tapiserijom i kostimografijom.

Zagreb: Konferencija za novinare povodom izložbe Ede Murti?a
Zagreb: Konferencija za novinare povodom izložbe Ede Murti?a | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Kako navodi Jutarnji list, kada je imala izložbu u Galeriji Forum, o njezinom je radu Milan Bešlić, kritičar, među ostalim zapisao: "Slikarstvo Goranke Vrus-Murtić ima i nalazi uporište u intuitivnom i iracionalnom, ali u njemu ćemo isto tako prepoznati i čvrstu logičnu povezanost. Nedvojbeno je, naime, da ova umjetnica svoje uvjerenje iskušava u velikoj strogosti prema vlastitom djelu, ne vodeći se nikada mišlju da bi se izložba moral a održavati »po svaku cijenu«. Veliko iskustvo akcionog i gestualnog karakter a vješto je podredila funkciji svojega slikarstva. Međutim, ne inzistira na tehnikama, ne podiže kult izvedbe, ne služi se gotovom stilistikom već se nagonski i neposredno probija do smisla slikarskog čina. Njezin potez, ili češće zamah, sažima u sebi specifičnu snagu koja se manifestira kratkom, žestokom i odrešitom gestom, zglobnim rezom ili zasijecanjem u površinu, opisujući povremeno i kvadratičan, mrežast prostor do same punine horizonta... U oba slučaja, međutim, slikarstvo Goranke Vrus-Murtić otkriva svoju izrazito kolorističku narav, implicira postojanje iracionalnog, podsvjesnog, egzistencijalnog sloja, ali podrazumijeva i čist lirski naboj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
SKANDAL U GRAČACU

Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Izjave o tzv. Republici Srpskoj Krajini i 'srpskim zemljama' koje je gradonačelnik Banja Luke izgovorio u Gračacu izazvale su žestoke reakcije. Traži se i zabrana ulaska u RH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026