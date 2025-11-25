Obavijesti

TUŽNA VIJEST

Američki milijarder dirljivom se porukom oprostio od pokojne supruga: 'Bila je moja zvijezda'

Piše Ivan Štengl,
Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Branson (75) je vijest podijelio putem društvenih mreža u utorak, uz emotivnu posvetu ženi za koju je često isticao da je zaslužna za mnoge njegove najbolje životne odluke

Sir Richard Branson, osnivač Virgin grupe i jedan od najpoznatijih svjetskih poduzetnika, objavio je tužnu vijest da je preminula njegova supruga Joan. Lady Joan Branson imala je 80 godina, a sa slavnim milijarderom provela je punih pet desetljeća života, tijekom kojih mu je bila najveći oslonac.

Branson (75) je vijest podijelio putem društvenih mreža u utorak, uz emotivnu posvetu ženi za koju je često isticao da je zaslužna za mnoge njegove najbolje životne odluke. Iako u službenoj objavi nije naveden točan uzrok smrti, poznato je da je Joan ljetos proslavila 80. rođendan te se činilo da je dobrog zdravlja.

U dirljivoj objavi na Facebooku, Branson nije skrivao bol zbog gubitka životne partnerice.

"Slomljenog srca dijelim vijest da je Joan, moja supruga i partnerica punih 50 godina, preminula", napisao je Branson uz fotografiju supruge.

"Bila je najdivnija majka i baka koju su naša djeca i unuci ikada mogli poželjeti. Bila je moja najbolja prijateljica, moja stijena, moja zvijezda vodilja, moj cijeli svijet. Volim te zauvijek, Joan", stoji u oproštajnoj poruci koju je potpisao s poljupcem.

Upoznali su se 1976. godine u studiju Virgin Recordsa. Branson je kasnije u svojim blogovima i intervjuima često prepričavao taj trenutak, tvrdeći da se zaljubio doslovno u prvih 30 sekundi.

Virgin DyslexiaU
Foto: Olga Fedorova Media Assignments/

- Doživio sam ljubav na prvi pogled kad sam upoznao plavokosu, prizemnu škotsku ljepoticu po imenu Joan, koja je u tom trenutku baš kuhala čaj" - napisao je Branson u pismu povodom njihove 40. godišnjice braka 2016. godine.

Vjenčali su se 1989., a zajedno su dobili troje djece, kćeri Holly i Clare Sarah te sina Sama. Clare Sarah je preminula četiri dana nakon rođenja.

