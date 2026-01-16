Umrla prva predsjednica (89) Hrvatskog doma u Čileu

Margarita Mihovilović Perić, prva žena koja je obnašala dužnost predsjednice Hrvatskog doma u Punta Arenasu, umrla je u četvrtak u tom čileanskom gradu u dobi od 89 godina.

"Duboka tuga osjeća se u raznim krugovima Punta Arenasa nakon smrti istaknute stanovnice i voljene članice hrvatske zajednice", izvijestio je lokalni portal La Prensa Austral.

Mihovilović Perić je preminula u Kliničkoj bolnici Magallanes, gdje je bila hospitalizirana.

Osim što je 12 godina bila na čelu Hrvatskog doma, mjesta gdje se okupljaju Hrvati i njihovi potomci u Punta Arenasu, također je 31 godinu bila urednica i direktorica časopisa Male Novine.

Toj publikaciji je posvetila značajan dio svog vremena i energije, čak do samog kraja života, dovršivši izdanje koje će uskoro biti objavljeno.

"Jako žalimo zbog njezina odlaska", rekla je Hini Angelica Mimica, aktualna predsjednica Hrvatskog doma.

Margaritin sin Alfredo Mihovilović je odvjetnik i hrvatski počasni konzul u Punta Arenasu.

Taj grad sa 145.000 stanovnika nalazi se na krajnjem jugu Čilea, a nekoć je bio glavno trgovačko sjecište Atlantskog i Tihog Oceana.

Hrvati su počeli dolaziti ondje iz Dalmacije u drugoj polovici 19. stoljeća pa danas mnogi stanovnici Punta Arenasa imaju hrvatsko porijeklo. Među njima su gradonačelnik Claudio Radonic, a također i otac čileanskog predsjednika na odlasku Gabriela Borica.