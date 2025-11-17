Obavijesti

SESTRE KESSLER

Umrle najpoznatije njemačke blizanke: Plesačice su htjele da im pepeo bude u istoj urni

Foto: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE

Odluka o zajedničkom odlasku nije bila ishitrena. Sestre Kessler su još u travnju 2024. godine u intervjuu za Bild otkrile svoje planove za budućnost, izrazivši želju da njihov pepeo bude položen u istu urnu...

Alice i Ellen Kessler, nerazdvojne sestre blizanke koje su svojim talentom, ljepotom i karizmom osvojile Europu nakon Drugog svjetskog rata, okončale su svoje živote zajedno u 89. godini. Njihova odluka da odu medicinski potpomognutim putem u svom domu u blizini Münchena odjeknula je svijetom, ostavljajući iza sebe priču o neraskidivoj sestrinskoj vezi koja je trajala od rođenja do posljednjeg daha, potvrđujući njihovu legendarnu povezanost na najdublji mogući način, prenosi People. 

Rođene 1936. godine u Njemačkoj, Alice i Ellen Kessler postale su simbol poslijeratnog optimizma i europske zabavne scene. Svoju karijeru započele su kao plesačice, a njihova elegancija i sinkroniziranost ubrzo su ih vinule u zvjezdane visine. Tijekom 1950-ih i 1960-ih godina postale su međunarodne zvijezde, nastupajući uz najveća imena svjetskog showbusinessa poput Franka Sinatre, Harryja Belafontea i Freda Astairea.

Njihova popularnost nije bila ograničena samo na Njemačku. Godine 1959. predstavljale su svoju domovinu na Eurosongu, a u Italiji su stekle kultni status pod nadimkom "le gambe della nazione" (noge nacije), postavši ikone stila i scenskog nastupa. Njihova odvažnost i bezvremenska privlačnost potvrđene su i kada su se u 40. godini pojavile na naslovnici talijanskog izdanja časopisa Playboy, dokazujući da su bile mnogo više od običnih zabavljačica - bile su kulturni fenomen.

Germany: The Famous Kessler Twins Alice And Ellen Have Died In Munich Aged 89
Foto: Negro/Fotogramma

U ponedjeljak, 17. studenog 2025. godine, sestre Kessler donijele su konačnu, zajedničku odluku. U miru svoga doma preminule su nakon što su se podvrgnule medicinski potpomognutom samoubojstvu, proceduri koja je u Njemačkoj legalna od 2019. godine. Kako prenosi njemački list Bild, sestre "jednostavno više nisu željele živjeti" te su svoj odlazak pomno isplanirale.

Važno je napomenuti da se medicinski potpomognuto samoubojstvo razlikuje od eutanazije, koja je u Njemačkoj ilegalna. Zakon dopušta pacijentima da, pod uvjetom da djeluju odgovorno i slobodnom voljom, sami sebi primijene propisane lijekove kako bi okončali život. Policija je, prema izvješćima, obaviještena tek nakon što je postupak završen. Njihova odluka, iako za mnoge šokantna, bila je odraz njihove filozofije da životom, ali i smrću, upravljaju pod vlastitim uvjetima.

Odluka o zajedničkom odlasku nije bila ishitrena. Sestre Kessler su još u travnju 2024. godine u intervjuu za Bild otkrile svoje planove za budućnost, izrazivši želju da njihov pepeo bude položen u istu urnu. Ta je želja bila sastavni dio njihove oporuke, potvrđujući da su svoju nerazdvojnost željele prenijeti i u vječnost.

Foto: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE

Njihovo posljednje počivalište bit će uz majku Elsu i voljenog psa Yella, čime se zaokružuje priča o obitelji i ljubavi koja je nadilazila granice života. Ovaj posljednji čin bio je kruna njihove cjeloživotne povezanosti, simbolizirajući ultimativnu odanost jedne drugoj.

Vijest o njihovoj smrti izazvala je val reakcija diljem Europe. Radio Monte Carlo oprostio se od njih dirljivom objavom: "Alice i Ellen Kessler otišle su zajedno, baš kao što su i živjele: nerazdvojne. Rođene 1936., bile su apsolutni simbol europskog spektakla, uključujući glazbu, ples i televiziju." Njihov odlazak nije samo kraj jedne ere, već i snažan podsjetnik na život proživljen u potpunom jedinstvu, od blještavih pozornica do tihog, zajedničkog kraja.

