Monstrumi dobili doživotni zatvor zbog ubojstva Hrvata Josipa Štroka (31) u Irskoj

Mark Lee (44) i Anthony Delappe (19) iz Melrose Avenuea, Clondalkin, dobili su doživotne kazne zbog fatalnog premlaćivanja Josipa Štroka 3. travnja 2024. godine. Izričući presudu u ponedjeljak, sutkinja Mary Ellen Ring rekla je da je jedan od optuženih, Mark Lee (44), ubio Josipa Štroka (31) zbog glasine da je Štrok napao dijete, piše Irish Times.

Sutkinja je navela da je ubojica Lee ranije istog dana objavio na društvenim mrežama: “Nisam ja homofob, ali sam rasist i nisam se toga sram reći. Samo prema određenim skupinama u Irskoj. Vlada me takvim učinila.”

Opisala je i druge Leejeve internetske objave iz mjeseci prije napada kao “ružne, neinformirane i diskriminatorne”. Kao hrvatski državljani, i Štrok i Družinec imali su pravo putovati i raditi u Irskoj, rekla je, jednako kao što i mnogi Irci koriste svoje pravo na slobodu kretanja.

Za razliku od dvojice muškaraca koji su ubili g. Štroka, pokojnik i Družinec su radili, rekla je sutkinja Ring, te su stoga pridonosili irskom društvu. Sud je čuo da je udarao g. Štroka plastičnom drškom za pijuk punom snagom dok se žrtva borila na tlu. Nakon što je Leeu i Delappeu izrekla obveznu kaznu doživotnog zatvora za ubojstvo, sutkinja Ring izrekla je starijem muškarcu šest godina zatvora za nanošenje tjelesnih ozljeda g. Družincu, dok je Delappe za svoj udio u napadu dobio tri godine. Kazne za napad izdržavat će se istodobno s doživotnim kaznama.

Sutkinja Ring rekla je da je razlika između Delappea i Leeja ta što se mlađemu kazna ne otežava zbog motiva mržnje te da je u vrijeme napada imao tek tjedan dana iznad punoljetnosti. U akciju ga je isprovocirala netočna informacija od Leeja da je ubijeni Josip Štrok prebio dijete.

Connor Rafferty (21) iz Castlegrange Closea, Clondalkin, bio je optužen za ubojstvo g. Štroka, no porota ga je prošlog mjeseca oslobodila te optužbe. Sva trojica muškaraca priznala su krivnju za napad na Davida Družineca.

Svađa sa 17-godišnjakom

Sve je počelo kada se David Družinec posvađao s jednim tinejdžerom na autobusnoj stanici u Clondalkinu. Štrok je povukao prijatelja od mladića nakon što ga je Družinec oborio na tlo. Dvojica mladića koja su čula za napad rekla su to Leeju i pokazala mu Družinca i Štroka. Lee je ušao u svoju kuću i izišao 58 sekundi kasnije, a za njim i Anthony Delappe držeći tvrdu plastičnu dršku za pijuk.

Nadzorne snimke pokazale su da su, kad su Lee i Delappe sustigli žrtve, obojicu oborili na tlo i više puta udarali. Lee je udarao Štroka nogama u glavu, gazio ga i udarao šakama prije nego što se Delappe pridružio i nekoliko ga puta snažno udario drškom pijuka.

Štrok je od batina preminuo, a Družinec zadobio prijelome, podljeve i oticanje lica i glave.