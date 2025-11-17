Obavijesti

STRAVA U BIH

FOTO Ovo je monstrum koji je ubio bivšu djevojku u Mostaru: Sin je bivšeg nogometaša u BiH

Osumnjičeni A. K. dugogodišnji je nogometni sudac koji je sudio utakmice Prve lige FBiH te sin trenera i bivšeg nogometaša FK Velež

Žena A. J. (32) iz Kalesije ubijena je hicem iz pištolja u nedjelju navečer u Mostaru. Bježala je od ubojice od autobusne stanice te uspjela pobjeći u kafić gdje se skrila u toaletu i nazvala policiju. Ubojica ju je sustigao i presudio joj.

Osumnjičeni A. K. dugogodišnji je nogometni sudac koji je sudio utakmice Prve lige FBiH te sin trenera i bivšeg nogometaša FK Velež. Dozvolu za nošenje oružja dobio je prije otprilike mjesec dana, nakon čega je legalno nabavio pištolj. Prema dostupnim informacijama, oružje je kupio jer je, kao nogometni sudac, ranije primao prijetnje.

Pokušao je presuditi i sebi, no pištolj je zakočio. Budući da je žrtva ranije pozvala policiju, patrola je stigla u roku od dvije minute i uhitila napadača.

Ubijena A. J. (32) bila je iz Kalesije, a u Mostar je došla zbog zaposlenja. Prema riječima dežurne kantonalne tužiteljice Vesne Pranjić, koja je rukovodila očevidom, žrtva je ranije dobivala prijetnje od osumnjičenog, bivšeg partnera, ali ih nije prijavljivala policiji.

- Prema prikupljenim informacijama, žrtva je od A. K. ranije dobivala prijetnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći vjerojatno da će se sve završiti samo na prijetnjama. Međutim, večeras kada je krenula na fitnes, on ju je dočekao i fizički napao, nakon čega je potegnuo pištolj. Ona je potrčala prema hotelu kako bi se spasila, ali je on ušao za njom i ubio je - izjavila je Pranjić za Avaz.

Na mjestu zločina sinoć je bio i ministar MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, Marijo Marić, koji je potvrdio da policija provodi opsežne istražne radnje pod nadzorom dežurne tužiteljice.

- Osumnjičeni je u roku od svega nekoliko minuta uhićen i trenutačno je pod policijskim nadzorom. Ovo je tragičan slučaj i koristim priliku da izrazim sućut obitelji - izjavio je Marić. Dodao je kako će o kvalifikaciji kaznenog djela odlučiti Tužiteljstvo, no kaže, zasad postoji puno dokaza.

