Obavijesti

News

Komentari 3
RADIO U KGB-U

Umro bivši ruski ministar obrane Sergej Ivanov. Neobično je tko je to prvi objavio

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Umro bivši ruski ministar obrane Sergej Ivanov. Neobično je tko je to prvi objavio
3
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Putin je na kraju za svog nasljednika izabrao Dmitrija Medvedeva, dok je Ivanov ostao zamjenik premijera, a kasnije je bio šef kabineta Kremlja...

Bivši ruski ministar obrane Sergej Ivanov, nekoć smatran mogućim nasljednikom predsjednika Vladimira Putina, umro je u dobi od 73 godine, objavio je Reuters.

Ivanov je bio ključni član skupine poznate kao "siloviki", koji su se, poput Putina, uzdigli u redovima sovjetske sigurnosne službe KGB-a i imali ogroman utjecaj nakon što je Putin preuzeo vlast na prijelazu tisućljeća.

ZBOG OBJAVE Ruski političar kritizirao rat u Ukrajini na Telegramu. Dobio sedam godina zatvora
Ruski političar kritizirao rat u Ukrajini na Telegramu. Dobio sedam godina zatvora

Kremlj je u petak izdao kratku izjavu u kojoj je samo rekao: "Vladimir Putin izrazio je najdublju sućut obitelji i prijateljima Sergeja Ivanova povodom njegove smrti." Rođen poput Putina u Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu, Ivanov je studirao jezike prije nego što je regrutiran u KGB, gdje je radio s budućim predsjednikom na početku njihove karijere.Nakon raspada Sovjetskog Saveza, Ivanov se uzdigao kroz nasljedne organizacije KGB-a do zamjenika ravnatelja sigurnosne službe FSB-a pod Putinom. Postao je ministar obrane 2001. godine, prvi civil na toj poziciji u modernoj ruskoj povijesti.

FILE PHOTO: Russian President Putin and Defence Minister Ivanov have coffee in Moscow
Foto: ITAR TASS/REUTERS

Ivanov utjecaj dodatno je porastao 2005. godine kada je imenovan za zamjenika premijera, a zatim za prvog zamjenika premijera 2007. godine, što ga je nakratko svrstalo među vodeće kandidate za nasljednika Putina na mjestu predsjednika kada je potonji morao odstupiti nakon dva mandata.

Putin je na kraju za svog nasljednika izabrao Dmitrija Medvedeva, dok je Ivanov ostao zamjenik premijera, a kasnije je bio šef kabineta Kremlja.

FILE PHOTO: Russian Defence Minister Ivanov speaks to media as Chechen President Alkhanov and Prime Minister Kadyrov listen in Khankala
Foto: Stringer Russia/REUTERS

Godine 2016. smijenjen je s te pozicije i postao posebni predsjednički izaslanik zadužen za pitanja okoliša i prometa, promjena koja se široko tumači kao degradacija.

Njegovu smrt, što je bilo nelogično, prva je objavila košarkaška organizacija - VTB United League, gdje je Ivanov bio počasni predsjednik. Kasnije je to potvrdio i Kremlj.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u poruci sućuti opisao je Ivanova kao "izvanrednog državnika koji je dao neprocjenjiv osobni doprinos razvoju moderne Rusije".  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Šef DHMZ-a za 24sata: 'Bit će još gore, evo kada se kod nas očekuje 50 stupnjeva...'
IVAN GUTTLER

Šef DHMZ-a za 24sata: 'Bit će još gore, evo kada se kod nas očekuje 50 stupnjeva...'

U Hrvatskoj su do sada najviše temperature izmjeren u Pločama 42,8 stupnjeva u kolovozu 1981 godine, rekao nam je šef DHMZ-a...
VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion
POGLEDAJTE SNIMKU!

VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion

Automobil prilazi stadionu u Torontu, uoči utakmice Vatrenih. Vozač redaru govori: 'Ministar of Kroejša!'. A kraj njega sjedi Mladen Grdović. Nadrealne scene pogledajte sami. Čovjek stvarno živi bolje nego ministar
HDZ-ov načelnik vozio pijan pa za 24sata kaže: 'Kada me krenulo 'lovit' išao sam kući...'
DRAMA U TORDINCIMA

HDZ-ov načelnik vozio pijan pa za 24sata kaže: 'Kada me krenulo 'lovit' išao sam kući...'

Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, objavila je policija...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026