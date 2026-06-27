Umro bivši ruski ministar obrane Sergej Ivanov. Neobično je tko je to prvi objavio

Bivši ruski ministar obrane Sergej Ivanov, nekoć smatran mogućim nasljednikom predsjednika Vladimira Putina, umro je u dobi od 73 godine, objavio je Reuters.

Ivanov je bio ključni član skupine poznate kao "siloviki", koji su se, poput Putina, uzdigli u redovima sovjetske sigurnosne službe KGB-a i imali ogroman utjecaj nakon što je Putin preuzeo vlast na prijelazu tisućljeća.

Kremlj je u petak izdao kratku izjavu u kojoj je samo rekao: "Vladimir Putin izrazio je najdublju sućut obitelji i prijateljima Sergeja Ivanova povodom njegove smrti." Rođen poput Putina u Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu, Ivanov je studirao jezike prije nego što je regrutiran u KGB, gdje je radio s budućim predsjednikom na početku njihove karijere.Nakon raspada Sovjetskog Saveza, Ivanov se uzdigao kroz nasljedne organizacije KGB-a do zamjenika ravnatelja sigurnosne službe FSB-a pod Putinom. Postao je ministar obrane 2001. godine, prvi civil na toj poziciji u modernoj ruskoj povijesti.

Foto: ITAR TASS/REUTERS

Ivanov utjecaj dodatno je porastao 2005. godine kada je imenovan za zamjenika premijera, a zatim za prvog zamjenika premijera 2007. godine, što ga je nakratko svrstalo među vodeće kandidate za nasljednika Putina na mjestu predsjednika kada je potonji morao odstupiti nakon dva mandata.

Putin je na kraju za svog nasljednika izabrao Dmitrija Medvedeva, dok je Ivanov ostao zamjenik premijera, a kasnije je bio šef kabineta Kremlja.

Foto: Stringer Russia/REUTERS

Godine 2016. smijenjen je s te pozicije i postao posebni predsjednički izaslanik zadužen za pitanja okoliša i prometa, promjena koja se široko tumači kao degradacija.

Njegovu smrt, što je bilo nelogično, prva je objavila košarkaška organizacija - VTB United League, gdje je Ivanov bio počasni predsjednik. Kasnije je to potvrdio i Kremlj.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u poruci sućuti opisao je Ivanova kao "izvanrednog državnika koji je dao neprocjenjiv osobni doprinos razvoju moderne Rusije".