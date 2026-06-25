Ruski političar kritizirao rat u Ukrajini na Telegramu. Dobio sedam godina zatvora

Potpredsjednik vođe ruske stranke Jabloko koja se protivi ratu u Ukrajini proglašen je u srijedu krivim zbog širenja laži o ruskoj vojsci i osuđen na sedam godina zatvora, presudom koja pokazuje da je javno neslaganje postalo ilegalno, kako je rekao. Maksim Kruglov (39), bivši zastupnik u gradskoj skupštini Moskve, uhićen je u listopadu i optužen zbog dvije objave na Telegramu 2022. godine, kada je Rusija poslala desetke tisuća vojnika na Ukrajinu.

Kremlj je stava da su potrebni strogi zakoni o cenzuri kako bi Rusija ostala ujedinjena tijekom egzistencijalnog sukoba sa Zapadom, kako ga naziva. Kruglov se izjasnio da nije kriv i rekao sudu da je slučaj pokazao da vlasti ne toleriraju nikoga tko se s njima ne slaže. Izjavio je to nešto više od dva mjeseca prije parlamentarnih izbora na kojima se njegova stranka namjerava natjecati.

"Ovo je u svojoj srži zabrana neslaganja", rekao je.

Noseći crnu majicu kratkih rukava i kratko ošišan, Kruglov je odbacio tvrdnju tužitelja da su njegove objave motivirane političkom mržnjom, rekavši da je njegova karijera bila posvećena poboljšanju života u Rusiji.

"Ispostavilo se da je političko neslaganje ravno mržnji", rekao je sudu.

Rusija bi trebala održati izbore za Dumu, donji dom parlamenta, u rujnu, dok je rati koji vodi u svojoj petoj godini, a ukrajinski napadi dronovima sve više remete život unutar Rusije.

Jabloko, nekada vodeća liberalna snaga u postsovjetskom razdoblju, sada drži tek nekoliko mjesta u regionalnim parlamentima i nijedno u nacionalnom parlamentu. U strogo kontroliranom ruskom političkom sustavu malo je vjerojatno da će ove godine osvojiti mjesta u Dumi, ali sudjelovanje mu daje platformu za antiratne stavove koje vlasti nastoje obuzdati.

Jedan od postova koje slučaj problematizira odnosio se na podatke UN-a o smrtnim slučajevima u sukobu, a drugi na događaje u Buči blizu Kijeva u ožujku 2022. godine. Ukrajina i njezini saveznici tvrde da su ruske snage tamo ubijale civile, dok Moskva tvrdi da je incident namješten.

Vođa stranke Jabloko Nikolaj Rjabakov osudio je presudu kao nepravednu.

"Ako ljudi misle da su takve kazne prihvatljive, da su takve kazne normalne, onda ne bi trebali glasati ni podržavati bilo koju stranku osim Jabloko", rekao je novinarima ispred suda.

"Trenutačno postoji izbor: glasati za Jabloku i reći 'ne' onome što se danas događa ili glasati za bilo koju drugu stranku i poručiti 'samo nastavite'."

Anketa koju je ovog mjeseca provela državna anketna agencija Vciom pokazala je da podrška strankama izvan parlamenta, uključujući Jabloku, iznosi 6,3 posto, a više od dvije trećine podržava prokremljske stranke poput vladajuće Jedinstvene Rusije.

Kruglov je rekao da je i dalje protiv rata i da vjeruje da će Rusija jednog dana biti mirna zemlja.

"Zemlja koje se susjedi ne boje, već je poštuju. Zemlja u kojoj je moguće ne slagati se“, rekao je.