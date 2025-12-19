Obavijesti

News

Komentari 0
POČIVAO U MIRU

Umro bivši vukovarsko-srijemski župan Rudolf König

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Umro bivši vukovarsko-srijemski župan Rudolf König
Foto: Vukovarsko-srijemska županija

König je rođen u Osijeku 26. ožujka 1943. godine, a obnašao je dužnost vukovarsko-srijemskog župana u ključnom poslijeratnom razdoblju, od lipnja 1997. do lipnja 2000. godine

Iz Vukovarsko-srijemske županije izvijestili su u petak da je umro Rudolf König, bivši vukovarsko-srijemski župan i istaknuti javno-politički djelatnik.

König je rođen u Osijeku 26. ožujka 1943. godine, a obnašao je dužnost vukovarsko-srijemskog župana u ključnom poslijeratnom razdoblju, od lipnja 1997. do lipnja 2000. godine. 

'TKO JE ODOBRIO?' Vučić je organizirao prijem za učenike iz Vukovara, profesorica bijesna: ' Ni njegovi ga ne žele'
Vučić je organizirao prijem za učenike iz Vukovara, profesorica bijesna: ' Ni njegovi ga ne žele'

Njegov mandat obilježen je naporima za stabilizaciju županije, procesom mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja te obnovom ratom razrušene infrastrukture.

Djelovao je i kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora (1997. – 2001.) gdje je zastupao interese žitelja najistočnije hrvatske županije, zalažući se za gospodarski oporavak i povratak stanovništva svojim domovima. 

Za doprinos razvoju demokracije i domovinskoj službi odlikovan je Spomenicom domovinske zahvalnosti.

"Pamtit ćemo ga kao odgovornog dužnosnika koji je u teškim vremenima pokazao odlučnost i posvećenost javnom dobru", navode iz županije.

Pokop je u ponedjeljak na gradskom groblju u Osijeku u 11,40 sati na donjogradskom gradskom groblju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
FOTO Rat na ulicama Bruxellesa
KAOS U SJENI PREGOVORA

FOTO Rat na ulicama Bruxellesa

U sjeni dramatičnih pregovora oko financiranja Ukrajine, čelnici EU-a odlučili su odgoditi potpisivanje mega trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj). Glavni razlog je snažan otpor Francuske i Italije, koje su tražile dodatnu zaštitu za svoje poljoprivrednike. Istovremeno, u Bruxellesu su trajali prosvjedi farmera koji su traktorima blokirali ulice, strahujući od nelojalne konkurencije jeftinijih proizvoda iz Južne Amerike. Potpisivanje je odgođeno do siječnja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025