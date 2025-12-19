Umro bivši vukovarsko-srijemski župan Rudolf König

Iz Vukovarsko-srijemske županije izvijestili su u petak da je umro Rudolf König, bivši vukovarsko-srijemski župan i istaknuti javno-politički djelatnik.

König je rođen u Osijeku 26. ožujka 1943. godine, a obnašao je dužnost vukovarsko-srijemskog župana u ključnom poslijeratnom razdoblju, od lipnja 1997. do lipnja 2000. godine.

Njegov mandat obilježen je naporima za stabilizaciju županije, procesom mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja te obnovom ratom razrušene infrastrukture.

Djelovao je i kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora (1997. – 2001.) gdje je zastupao interese žitelja najistočnije hrvatske županije, zalažući se za gospodarski oporavak i povratak stanovništva svojim domovima.

Za doprinos razvoju demokracije i domovinskoj službi odlikovan je Spomenicom domovinske zahvalnosti.

"Pamtit ćemo ga kao odgovornog dužnosnika koji je u teškim vremenima pokazao odlučnost i posvećenost javnom dobru", navode iz županije.

Pokop je u ponedjeljak na gradskom groblju u Osijeku u 11,40 sati na donjogradskom gradskom groblju.