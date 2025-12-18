Obavijesti

RAT U BOSNI

Umro četnik Slavko Aleksić. Dodik: Bio je hrabar borac

Piše Filip Sulimanec,
Umro četnik Slavko Aleksić. Dodik: Bio je hrabar borac
Od 1990. godine, uključuje se u formiranje četničkog pokreta u Sarajevu, a s izbijanjem rata preuzima zapovjedništvo nad "Novosarajevskim četničkim odredom", čije je sjedište bilo na Grbavici

U Trebinju je umro Slavko Aleksić, četnički vojvoda i vođa paravojne formacije Novosarajevski četnički odred koja je sudjelovala u opsadi Sarajeva tijekom koje je poginulo 10.000 ljudi, piše Klix.ba.

Rođen je 1956. godine u selu Bogdašići kod Bileće. Prije rata je studirao pravo i radio u sarajevskoj pošti. Od 1990. godine, uključuje se u formiranje četničkog pokreta u Sarajevu, a s izbijanjem rata preuzima zapovjedništvo nad "Novosarajevskim četničkim odredom", čije je sjedište bilo na Grbavici.

Formacije pod njegovim zapovjedništvom djelovale su na linijama razgraničenja i bile su poznate po napadima na civilno stanovništvo. Iako postoje brojna svjedočenja civila i ekspozei koja povezuju njegovu jedinicu s teroriziranjem stanovništva, nikada nije  procesuiran pred domaćim ili međunarodnim sudovima.

Nakon rata, Aleksić se povukao na područje istočne Hercegovine, uglavnom u šumske predjele oko Bileće. Ostao je politički i ideološki aktivan kroz četničke i ravnogorske organizacije.

Dodik sjetan

Bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik oglasio se na X-u povodm smrti četnika i nazvao ga hrabrim i častnim borcem.

 - Danas nas je napustio vojvoda Slavko Aleksić, veliki domoljub koji je ostavio neizbrisiv trag u povijesti srpskog naroda. Čovjek koji je svoju dužnost obavljao časno, odgovorno i predano. Slavko Aleksić ostat će upamćen kao iznimno hrabar i častan borac na sarajevsko-romanijskom ratištu. U ovim tužnim trenucima upućujem izraze najdublje sućuti obitelji, suborcima i prijateljima. Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je učinio za svoj narod i domovinu - tužan je Dodik.

