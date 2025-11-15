Svjedok u Haagu opisao 'Safari Sarajevo': 'Snajperisti bi gađali najmlađe članove obitelji...'

Bogati Europljani su tijekom opsade dolazili u Sarajevo i iz snajperskih pušaka ubijali civile - te su tvrdnje ponovno zadnjih dana dospjele u fokus svjetskih medija. Talijansko tužiteljstvo u Milanu otvorilo je istragu protiv nekoliko nepoznatih talijanskih državljana koji su navodno plaćali velike svote novca srpskoj strani i vojnicima, kako bi pucali na civile u opkoljenom gradu.

Miran Župančić o toj je temi snimio film 'Sarajevo Safari', a o turistima-snajperistima u dokumentarističkom romanu Harisa Imamovića, Vedran i vatrogasci, govori i John Jordan, živopisni američki vatrogasac koji je radio u Sarajevu tijekom rata.

Imamović je u roman uvrstio i dijelove svjedočenja Johna Jordana pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Haagu.

Potaknut medijskim izvještajima tijekom agresije na BiH, Jordan dolazi u Sarajevo da pomogne kolegama, sarajevskim vatrogascima, kako bi mogli posao obavljati i tijekom opsade Sarajeva. Pri obavljanju tog posla, Jordan je i ranjen 1994. godine.

Njegovo svjedočenje o 'snajper-turistima' dogodilo se 21. i 22. veljače 2007. godine, kada su ga u procesu protiv generala VRS-a Dragomira Miloševića unakrsno ispitivali tužiteljstvo i obrana, javlja Avaz.

Ispitivala ga je Miloševićeva odvjetnica, Branislava Isailović.

U izjavi govorite o strijelcima turistima. Kažete i da su neki 'burgermeisteri' plaćali kako bi došli u Sarajevo pucati sa srpske strane po gradu. Možete li nam reći odakle ste tada dobili ovu informaciju? - upitala ga je.

- Vidio sam više puta lica koja mi nisu ličila lokalnom stanovništvu, po odjeći i oružju koje su nosili, po načinu na koji su se vladali, krećući se uz lokalce. Vidio sam to u Sarajevu mnogo puta. Neki od mojih ljudi su to primijetili i u Mostaru. Pojam burgermeister je žargonski pojam i veže se uz činjenicu da je Hrvatska bila saveznik i prijatelj Njemačke, a upravo su tu stizali ti turisti od svukud. Bilo je teško nagovoriti nekog da kao turist dođe i puca iz grada prema brdima, tako da su pucali sa brda prema gradu - kazao je Jordan.

- Možete pretpostaviti na osnovu moje izjave da sam istrenirani osmatrač i da mogu reći kada neko, tko očigledno nije srođen s prostorom u kojem se kreće, biva naokolo vođen, doslovno za ruku, a vode ga ljudi koji vrlo dobro poznaju okruženje. Iz toga je i proistekao pojam "strijelac turist". Ti likovi jednostavno nisu bili iz kraja niti su nosili oružje koje je bilo uobičajeno za taj kraj - dodao je.

Isailović ga je upitala i je li vidio nekog od njih da puca.

- Vidio sam… Nisam vidio nikada da ispaljuju metak. Vidio sam samo kako ih vode po dobro poznatim snajperskim položajima. Nisam nikad vidio nekog od njih da puca. Ali, opet, bilo je očigledno o čemu se tu radi: nekoga sa strane su po snajperskim položajima vodali domaći ljudi, način odijevanja i činjenica da su nosili oružje sa sobom navela me da povjerujem da je riječ o "strijelcima turistima". To je izraz na koji sam prvi put naišao u Bejrutu, gdje smo vidjeli isto to na liniji - odgovorio je Jordan.

Opisao je i kako su bili odjeveni. Nosili su kombinaciju vojne i civilne odjeće, a prepoznavali su ih po oružju.

- Svako može otići u trgovinu oružja i opremiti se tako da izgleda kao pripadnik neke vojske. Ali lokalci su ovdje nosili određenu vrstu pušaka, i kad bi se pojavio tip s takvom puškom kao da je krenuo u Schwarzwald loviti medvjede, a ne u ulične borbe na Balkanu, onda znate o čemu je riječ. Kad vidite kako ga vode, odmah znate da je riječ o novajliji, koji hoda kao po kršu. Znate, kako kažu, ako hoda kao patka i priča kao patka, onda je patka.

Gdje ste vidjeli ove ljude kako hodaju naokolo s puškama? U kojem dijelu grada? - upitala je Isailović.

- Nekoliko puta vidio sam likove koji se uklapaju u navedeni opis kad sam išao u posjete srpskim vatrogascima na Grbavicu, kao i u nekoliko drugih prilika. Vidio sam ih na različitim područjima pod kontrolom VRS-a, gledajući s više osmatračkih pozicija, odakle sam nadzirao rad svojih vatrogasaca - rekao je.

Također John Jordan je poznat i po svom svjedočenju u Haškom sudu na predmetu 'Ratko Mladić' 2012. godine. Pitanje koje mu je postavila odvjetnica osuđenog ratnog zločinca je bilo i o biranju žrtava od strane snajperista.

U svojoj izjavi kazali ste da bi snajperist, ugledavši obitelj, uvijek pucao u njenog najmlađeg člana. U grupi djevojčica, činilo Vam se kao da uvijek puca u najljepšu. Moje pitanje za Vas je - kakvim su se to kriterijima vodili strijelci? Zašto su birali najljepše djevojčice? - pitala je odvjetnica.

- Bog zna, gospođo. Kad je u pitanju ubijanje djece, imali smo velik broj slučajeva kada je od cijele obitelji ubijen samo jedan član, a primjećivali smo da je to često bio ujedno i najmlađi član. Ono što učite na obuci za snajperiste jeste da ubijanje nije nužan niti jedini ishod akcije: uništenje je krajnji rezultat. Kad ubijete čovjeka, gotovo je. Kad ga ranite, četvorica ga moraju nositi. Kad ciljate civile, posebno obitelji koje možda i nisu bile muslimanske, pogodite li dijete - time ste odmah osakatili cijelu obitelj - rekao je.

Dodaje i da bi u tradicionalnim muslimanskim obiteljima, kakvih je bilo u Sarajevu, metak došao 'niotkuda i ubio vam sina'.

- Jedna od najgorih uvreda u Sarajevu je kad vam kažu da niste čovjek. Kad vam neko ubije dijete - čak i kad to napravi s distance od 800 metara - a vi niste zaštitili svoju obitelj, vi onda niste čovjek. Dovoljan je jedan jedini pucanj da uništi obitelj. Svi su njime pogođeni - kaže Jordan.

Samo svjedočenje govori da je Jordan odlično poznavao tradiciju i kulturu Sarajlija, ali nažalost to su poznavali i neprijatelji, koji su pored svakodnevnog ubijanja Sarajeva, sa sigurnošću savjetovali 'strijelac turiste' da udare tamo gdje najviše boli - prenosi Dnevni Avaz.