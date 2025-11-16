Obavijesti

RAČANOVA VLADA

Umro je Baltazar Jalšovec

Piše HINA.,
Foto: Canva

U mandatu 2000. izabran je za potpredsjednika Zastupničkog doma Hrvatskog sabora.

U 88. godini života preminuo je Baltazar Bolta Jalšovec iz Štrukovca u Međimurskoj županiji, bivši potpredsjednik Zastupničkog doma Hrvatskog sabora istaknuti član HSLS-a i.

Kao član HSLS-a, biran je u Hrvatski sabor, gdje se zalagao za stvaranje boljih uvjeta hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima. Ujedno se zalagao za promicanje demokratskih vrijednosti i zakonodavnih inicijativa koje su utjecale na razvoj zemlje.

Foto: Hrvatski sabor

UVIJEK AKTUALNO Furio Radin: Thompsonu ne treba PR, ima ga u Saboru
Furio Radin: Thompsonu ne treba PR, ima ga u Saboru

Dvije godine kasnije bio je jeda od osnivača nove stranke Libre, a 2003. se prestao aktivno baviti politikom. Otkako je umirovljen, nije se pojavljivao na političkim skupovima i nije javno djelovao.

Baltazar Bolta Jalšovec rođen je 3. siječnja 1947. godine. Završio je Industrijsko-građevinsku školu, ali se uglavnom bavio poljoprivredom.

Jalšovec je bio čovjek i političar „od zanata“, narodni tribun, nepokolebljiv u svojim stavovima, uvijek je isticao odakle dolazi, govorio zavičajnim dijalektom i pronosio glas „običnog“ čovjeka. Jedan je od najdugovječnijih političara, a svojom mudrošću i iskustvom rado je dijelio savjete mlađim generacijama i onda kada je početkom 2000-ih napustio politiku. U ime svih stanovnika Međimurja, obitelji, kolegama i svima koji su ga poznavali izražavam iskrenu sućut", izjavio je za Hinu župan Međimurske županije Matija Posavec.

