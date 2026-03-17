Umro je Japanac koji je preživio Hirošimu. Obama ga je zagrlio

Shigeaki Mori, koji je kao osmogodišnjak preživio atomski napad na Hirošimu, a postao je poznat nakon što ga je bivši američki predsjednik Barack Obama zagrlio tijekom svog povijesnog posjeta tome gradu prije deset godina, umro je u dobi od 88 godina, izvijestili su u utorak lokalni mediji.

Dirljiv zagrljaj Obame i Morija, koji je bio osmogodišnjak kada su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu na Hirošimu 1945., prenijeli su mediji u cijelome svijetu. Novine Asahi Shimbun i ostali lokalni mediji izvijestili su da je Shigeaki Mori umro u subotu u dobi od 88 godina u gradskoj bolnici. Poznatog po istraživanju sudbine američkih ratnih zarobljenika u Hirošimi, Morija je 6. kolovoza 1945. silina eksplozije odbacila u rijeku.

- Kad sam ispuzao iz vode, ugledao sam jednu ženu kako posrćući ide prema meni. Bila je cijela krvava, a iz rasporenog trbuha visjeli su joj organi. Držala ih je rukama i pitala gdje može pronaći bolnicu. Pobjegao sam plačući, ostavivši je samu. Oni koji su preživjeli napad ležali su posvuda oko mene. Ja sam bježao, gazeći preko njihovih lica i glava. Čuo sam vriske iz jedne uništene kuće... ali pobjegao sam... jer sam još bio dijete, nesposobno da pomogne - rekao je Mori AFP-u 2016. godine prije susreta s Obamom u Memorijalnom parku mira u Hirošimi.

Godine 2016. Barack Obama postao je prvi američki predsjednik na dužnosti koji je posjetio grad i odao dirljivu počast žrtvama. Shigeaki Mori bio je preplavljen emocijama kada se rukovao s Obamom.

- Predsjednik je napravio pokret prema meni kao da će me zagrliti i zagrlili smo se - rekao je Mori novinarima nakon toga.

U bombardiranju Hirošime poginulo je otprilike 140.000 ljudi, a u to se ubrajaju i oni koji su uspjeli preživjeti eksploziju, ali su kasnije podlegli posljedicama zračenja. Tri dana kasnije Sjedinjene Države bacile su plutonijsku bombu na lučki grad Nagasaki, ubivši otprilike 74.000 ljudi. Ta su dva bombardiranja ubrzala predaju Japana i pridonijela okončanju Drugoga svjetskog rata.