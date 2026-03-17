POVIJESNI POSJET

Umro je Japanac koji je preživio Hirošimu. Obama ga je zagrlio

Piše HINA,
Dirljiv zagrljaj Obame i Morija, koji je bio osmogodišnjak kada su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu na Hirošimu 1945., prenijeli su mediji u cijelome svijetu

Shigeaki Mori, koji je kao osmogodišnjak preživio atomski napad na Hirošimu, a postao je poznat nakon što ga je bivši američki predsjednik Barack Obama zagrlio tijekom svog povijesnog posjeta tome gradu prije deset godina, umro je u dobi od 88 godina, izvijestili su u utorak lokalni mediji.

Dirljiv zagrljaj Obame i Morija, koji je bio osmogodišnjak kada su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu na Hirošimu 1945., prenijeli su mediji u cijelome svijetu. Novine Asahi Shimbun i ostali lokalni mediji izvijestili su da je Shigeaki Mori umro u subotu u dobi od 88 godina u gradskoj bolnici. Poznatog po istraživanju sudbine američkih ratnih zarobljenika u Hirošimi, Morija je 6. kolovoza 1945. silina eksplozije odbacila u rijeku.

OBLJETNICA Hirošima, 80 godina kasnije: 'Svijet nije naučio svoju lekciju, sudnji dan nam je sve bliže!'
Hirošima, 80 godina kasnije: 'Svijet nije naučio svoju lekciju, sudnji dan nam je sve bliže!'

- Kad sam ispuzao iz vode, ugledao sam jednu ženu kako posrćući ide prema meni. Bila je cijela krvava, a iz rasporenog trbuha visjeli su joj organi. Držala ih je rukama i pitala gdje može pronaći bolnicu. Pobjegao sam plačući, ostavivši je samu. Oni koji su preživjeli napad ležali su posvuda oko mene. Ja sam bježao, gazeći preko njihovih lica i glava. Čuo sam vriske iz jedne uništene kuće... ali pobjegao sam... jer sam još bio dijete, nesposobno da pomogne - rekao je Mori AFP-u 2016. godine prije susreta s Obamom u Memorijalnom parku mira u Hirošimi. 

UMRLO 140.000 LJUDI Hirošima danas obilježila 80. godišnjicu od atomskog udara
Hirošima danas obilježila 80. godišnjicu od atomskog udara

Godine 2016. Barack Obama postao je prvi američki predsjednik na dužnosti koji je posjetio grad i odao dirljivu počast žrtvama. Shigeaki Mori bio je preplavljen emocijama kada se rukovao s Obamom.

FILE PHOTO: U.S. President Barack Obama (L) hugs atomic bomb survivor Shigeaki Mori as he visits Hiroshima Peace Memorial Park in Hiroshima, Japan
- Predsjednik je napravio pokret prema meni kao da će me zagrliti i zagrlili smo se - rekao je Mori novinarima nakon toga.

U bombardiranju Hirošime poginulo je otprilike 140.000 ljudi, a u to se ubrajaju i oni koji su uspjeli preživjeti eksploziju, ali su kasnije podlegli posljedicama zračenja. Tri dana kasnije Sjedinjene Države bacile su plutonijsku bombu na lučki grad Nagasaki, ubivši otprilike 74.000 ljudi. Ta su dva bombardiranja ubrzala predaju Japana i pridonijela okončanju Drugoga svjetskog rata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Iran potvrdio da je zapovjednik garde ubijen. Napali američko veleposlanstvo u Bagdadu!
IZ MINUTE U MINUTU

Iran potvrdio da je zapovjednik garde ubijen. Napali američko veleposlanstvo u Bagdadu!

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'
NESLANA ŠALA

Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'

Ulicu Viktora Vide u Zadru na internetu se može pronaći pod nazivom Kur*ina od ceste. Netko joj je promijenio ime. Mještani se smiju: ‘Ulica je stvarno bila loša...’

