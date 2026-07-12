Umro je Lindsey Graham, istaknuti republikanac i bliski Trumpov saveznik

Američki senator Lindsey Graham, jedan od najbližih saveznika Donalda Trumpa, preminuo je u 71. godini nakon kratke i iznenadne bolesti, priopćio je njegov ured.

Hitne službe intervenirale su u subotu navečer u njegovu domu u Washingtonu zbog dojave o srčanom zastoju. Graham se nedavno vratio iz Kijeva, gdje se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

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Grahamova karijera, koja se protezala kroz Zastupnički dom i četiri mandata u Senatu, ostat će zapamćena po njegovim čvrstim vanjskopolitičkim stavovima, ali prije svega po dramatičnoj transformaciji od jednog od najoštrijih kritičara Donalda Trumpa do njegova najodanijeg saveznika u Washingtonu.

Lindsey Olin Graham rođen je 9. srpnja 1955. u malom mjestu Central u Južnoj Karolini, gdje su njegovi roditelji držali restoran, salu za biljar i prodavaonicu pića. Odrastao je radeći u obiteljskom poslu, a život mu se iz temelja promijenio dok je bio na Sveučilištu u Južnoj Karolini. U razmaku od samo petnaest mjeseci preminuli su mu i majka i otac, ostavivši ga kao 22-godišnjaka da se brine o svojoj tada 13-godišnjoj sestri Darline. Postao je njezin zakonski skrbnik, vraćajući se kući svakog vikenda kako bi bio uz nju. Kasnije ju je i posvojio kako bi mogla primati njegove vojne beneficije.

Upravo je vojska postala ključan dio njegova identiteta. Nakon što je diplomirao pravo 1981., pridružio se američkom ratnom zrakoplovstvu kao vojni odvjetnik. Služio je u Zračnoj bazi Rhein-Main u Njemačkoj, a nakon aktivne službe karijeru je nastavio u Zračnoj nacionalnoj gardi Južne Karoline te kasnije u pričuvnom sastavu zrakoplovstva. Umirovio se 2015. godine u činu pukovnika, nakon više od tri desetljeća službe. To vojno iskustvo duboko je oblikovalo njegove vanjskopolitičke stavove, koji su ga definirali kao "jastreba" u Senatu.

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Grahamov ulazak u politiku bio je strelovit. Nakon kratkog mandata u Zastupničkom domu Južne Karoline, 1994. godine izabran je u američki Zastupnički dom, postavši prvi republikanac iz svog okruga kojem je to uspjelo od razdoblja Rekonstrukcije. Nacionalnu pozornost privukao je tijekom postupka opoziva predsjednika Billa Clintona, gdje se istaknuo kao jedan od vodećih tužitelja iz redova republikanaca. Njegovo pitanje - "Je li ovo Watergate ili Gradić Peyton?" - postalo je simbolom rasprave koja je potresala Ameriku.

Nakon osam godina u Zastupničkom domu, Graham se 2002. kandidirao za Senat, naslijedivši legendarnog Stroma Thurmonda. U Senatu se brzo profilirao kao utjecajan glas u pitanjima nacionalne sigurnosti. Zajedno sa svojim bliskim prijateljem, senatorom Johnom McCainom, i senatorom Joeom Liebermanom, činio je neformalnu grupu poznatu kao "tri amigosa". Često su zajedno putovali u ratne zone poput Iraka i Afganistana, zagovarajući snažnu i intervencionističku američku vanjsku politiku. Graham je bio gorljivi pristaša rata u Iraku i često je kritizirao vanjsku politiku administracije Baracka Obame kao preslabu. Smatrao je da se SAD mora trajno vojno angažirati u Afganistanu kako bi spriječio povratak talibana.

Iako je bio poznat po svojoj spremnosti na suradnju s demokratima, posebice na reformi imigracijskog sustava kao član "Bande osmorice", nijedan dio njegove karijere nije bio toliko dramatičan kao njegov odnos s Donaldom Trumpom. Kada je 2015. godine objavio svoju kratkotrajnu predsjedničku kandidaturu, Graham je bio jedan od Trumpovih najžešćih kritičara. Nazvao ga je "magarcem", a nakon Trumpovog prijedloga o zabrani ulaska muslimanima u SAD, Graham je bio neumoljiv.

- On je ksenofob koji potiče rasnu mržnju i vjersku nesnošljivost... On ne predstavlja moju stranku... Mislim da nema pojma ni o čemu... Znate kako Ameriku ponovno učiniti velikom? Recite Donaldu Trumpu da ide k vragu - poručio je Graham u prosincu 2015.

Tijekom kampanje 2016., Trump je na jednom skupu javno pročitao Grahamov privatni broj mobitela. Graham je kasnije objavio video u kojem uništava svoj telefon. U studenom te godine nije glasao ni za Trumpa ni za Hillary Clinton, već za neovisnog kandidata Evana McMullina.

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Međutim, nakon sastanka s Trumpom u ožujku 2017., dogodio se jedan od najnevjerojatnijih političkih preokreta. Graham je postao jedan od najpouzdanijih i najglasnijih Trumpovih saveznika. Objasnio je to pragmatičnim razlozima, rekavši za The New York Times da pokušava "biti relevantan" i da ima priliku utjecati na predsjednika. Njihovo savezništvo ojačalo je kroz zajedničke partije golfa i česte telefonske pozive. Graham je branio Trumpa od kritika, čak i kada je ovaj napadao njegovog pokojnog prijatelja Johna McCaina, rekavši da "jedini način da se oda počast Johnu McCainu nije taj da se napada Trump".

Ta odanost dosegnula je vrhunac nakon predsjedničkih izbora 2020. godine. Graham je podržao Trumpove neutemeljene tvrdnje o izbornoj prijevari, donirao je 500.000 dolara njegovom pravnom fondu i uputio kontroverzni poziv državnom tajniku Georgije, Bradu Raffenspergeru, navodno raspitujući se o mogućnostima odbacivanja glasačkih listića, što je Graham kasnije negirao. Međutim, nakon napada na Kapitol 6. siječnja 2021., Graham je na podiju Senata održao strastven govor.

Dosta je bilo, ne računajte na mene. Joe Biden i Kamala Harris legalno su izabrani - rekao je tada.

Ipak, i taj odmak bio je kratkog vijeka. Ubrzo je ponovno stao uz Trumpa, glasao protiv njegovog opoziva i podržao ga u kampanji za izbore 2024. godine.

Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO

Kroz cijelu karijeru Graham je bio jedan od najvatrenijih zagovornika Izraela u američkom Kongresu. Nakon napada Hamasa 7. listopada, posjetio je Izrael pet puta, a premijer Benjamin Netanyahu nazvao ga je najboljim prijateljem kojeg Izrael ima. Njegove izjave tijekom rata u Gazi izazvale su međunarodne kontroverze. Sukob je nazvao "vjerskim ratom", a u svibnju 2024. izjavio je da SAD mora Izraelu dati bombe koje su mu potrebne da završi rat, rekavši: "Ovo je Hirošima i Nagasaki na steroidima". Ta je izjava izazvala oštru reakciju japanske vlade, koja ju je nazvala "krajnje za žaljenje".

Jednako čvrst stav imao je i prema Rusiji. Nakon invazije na Ukrajinu 2022., pozvao je "nekoga u Rusiji da eliminira" Vladimira Putina. Rusija je zbog tih izjava izdala nalog za njegovo uhićenje, što je Graham nazvao "značkom časti".