Umro mađarski književni velikan Peter Nadas

Nadas je preminuo u svojem domu u Gombosszegru, selu na jugozapadu Mađarske, rekao je za dpa glasnogovornik budimpeštanske izdavačke kuće Sarkozy es Tarsai, pozivajući se na piščevu obitelj. U svojim je romanima Nadas istraživao Europu 20. stoljeća, sa svim njezinim strahotama i apsurdima. Među njegovim najpoznatijim djelima su "Knjiga sjećanja", monumentalne "Paralelne pripovijesti" te dvotomni memoari "Svjetlucavi detalji", opisivani kao obračun s poviješću.

Nadas je rođen u Budimpešti 14. listopada 1942. Holokaust je preživio s obitelji skrivajući se i koristeći lažne dokumente. Unatoč tome, o židovskom podrijetlu obitelji tijekom njegova odrastanja nije se govorilo. Roditelji su mu bili uvjereni komunisti koji su se poslije razočarali u tu ideologiju. Majka mu je umrla kada je Nadasu bilo 13 godina, a tri godine poslije otac mu je počinio samoubojstvo.

Nadas je od 1965. do 1969. radio za različite novine, nakon čega je postao slobodni pisac. Gotovo 12 godina radio je na "Knjizi sjećanja", romanu od 1300 stranica koji mu je donio međunarodni proboj i uvelike odredio njegovu književnu karijeru.

Dugi stvaralački procesi obilježili su mnoga njegova najvažnija djela. Romanu "Paralelne pripovijesti" Nadas je posvetio 17 godina. Na više od tisuću stranica isprepleo je naizgled nepovezane likove, motive i događaje u golem književni univerzum, u kojem se mjesta radnje i vremenska razdoblja često naglo smjenjuju. Nadas minuciozno istražuje načine na koje ljudska tijela djeluju jedna na druga, njihove uzajamne žudnje te sjećanja i povijesne katastrofe pohranjene u njima.

Od 1984. Nadas je živio povučeno u Gombosszegru, malenom selu na slikovitim obroncima Goecseja na jugozapadu Mađarske. Sa suprugom Magdom Salamon živio je u tradicionalnoj seoskoj kući izgrađenoj od gline i drva. Posljednjih godina njegovo se ime redovito spominjalo među ozbiljnim kandidatima za Nobelovu nagradu za književnost. Prošle godine nagradu je, međutim, dobio njegov sunarodnjak Laszlo Krasznahorkai.