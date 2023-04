UN: Indija prestigla Kinu i postala najmnogoljudnija nacija

Indija je pretekla Kinu po stanovništvu i time postala najmnogoljudnija nacija svijeta, govore podaci UN-a objavljeni u srijedu.

Indijska populacija premašila je 1,428 milijardi, što je malo više od kineskih 1,425 milijardi.

I dok se nacija udaljava od poljoprivrednih poslova, rast populacije još više pritišće vladu premijera Narendre Modija da stvori radna mjesta za milijune ljudi koji svakodnevno ulaze na tržište rada, piše Bloomberg.

Indija, u kojoj je polovica stanovništva mlađa od 30 godina, trebala bi u nadolazećim godinama biti najbrže rastuće veliko gospodarstvo na svijetu.

Treće po veličini gospodarstvo Azije sada je dom za gotovo petinu čovječanstva, više nego cjelokupno stanovništvo Europe, Afrike ili Amerike. Iako to za sada vrijedi i za Kinu, očekuje se da će se to promijeniti. Naime, predviđa se da će indijska populacija nastaviti rasti te dosegnuti 1,668 milijardi do 2050. kada bi se populacija Kine, prema procjenama, trebala smanjiti na 1,317 milijardi.

