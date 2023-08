UN-ov izaslanik traži da Kazneni sud rodna diskriminacija u Afganistanu bude ratni zločin

Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

Međunarodni kazneni sud (ICC) trebao bi priznati rodnu diskriminaciju u Afganistanu kao zločin protiv čovječnosti te ga istražiti kako bi odgovorni sudski odgovarali, rekao je u utorak u New Yorku UN-ov izaslanik za obrazovanje Gordon Brown. Na drugu godišnjicu povratka talibana na vlast pošto su se međunarodne snage predvođene Sjedinjenim Državama povukle nakon 20 godina prisutnosti u Afganistanu, Brown je rekao da je takav zahtjev uputio glavnom tužitelju ICC-a Karimu Khanu. "To je najteži primjer kršenja ljudskih prava djevojčica i žena u svijetu i ako dopustimo da se to dogodi i nekažnjeno nastavi tada će to pokušati činiti i drugi", rekao je Brown novinarima. Djevojčice iznad 12 godina isključene su iz škola od povratka talibana na vlast. Talibani su nadalje zabranili ženama rad u humanitarnim agencijama, zatvorili su salone za uljepšavanje i zabranili ženama putovanje bez muške pratnje. "Međunarodni kazneni sud trebao bi priznati rodnu diskriminaciju kao zločin protiv čovječnosti te ga istražiti kako bi odgovorni bili procesuirani", rekao je bivši britanski premijer. Khanov ured nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom. Khan istražuje navode o ratnim zločinima počinjenima u Afganistanu u proteklih 20 godina. Talibani tvrde da poštuju ljudska prava u skladu s tumačenjem islamskog prava. Brown je pozvao zemlje s muslimanskom većinom da pošalju izaslanstvo u Kandahar i uvjere talibanske vođe da "ukinu zabranu školovanja za djevojčice i zapošljavanja za žene čemu nema temelja u Kuranu ili islamskoj vjeri".