UN-ov stručnjak: Humanitarna politika SAD-a u Gazi apsurdna i cinična sve dok naoružava Izrael

DOBIO KAZNU Hrvatski policajac išao preuzeti poziv srpske vojske! Nikome to nije rekao. Sad ga vratili u MUP Kako su nam potvrdili u PU vukovarsko-srijemskoj, mladog policajca kaznili su još krajem prošle godine tako što su mu skinuli do 20 posto plaće. Ali vratili su ga na posao i on dalje normalno radi