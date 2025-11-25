UN: Svakih deset minuta jednu ženu ubije bliska osoba

Prošle godine, 83.000 žena i djevojaka namjerno je ubijeno u svijetu. Od tog broja 60 posto ubio je partner ili član obitelji. Dakle, oko 50.000 žena ubili su bliski ljudi, što znači njih 137 dnevno, ili jednu svakih deset minuta, pokazuje to izvješće objavljeno povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Ova procjena, utemeljena na analizi statistike iz 117 zemalja, niža je od brojeva iz 2023. (51.100), ali "ta promjena ne sugerira stvarni pad", kaže se u izvješću koje razliku pripisuje razlici u dostupnosti podataka u različitim zemljama.

Dvije UN-ove organizacije koje stoje iza izvješća - UN Žene i Ured UN-a protiv droge i kriminala - žale zbog činjenice da brojevi "ostaju nepromijenjeni, unatoč godinama obveza preuzetih na globalnoj razini".

Femicid nastavlja biti uzrokom smrti desetaka tisuća žena diljem svijeta "bez ikakvog znaka ozbiljnog poboljšanja", a "domovi ostaju najopasnija mjesta za žene i djevojke u smislu ubojstava".

Iako žene predstavljaju 20 posto žrtava ubojstava u svijetu 2024., 60 posto njih ubijeno je u privatnoj sferi, dok je samo 11 posto ubojstava muškaraca počinjeno u tom kontekstu.

Iako ni jedna regija u svijetu nije pošteđena, najveći broj žrtava femicida od bliske osobe zabilježeno je u Africi, oko 22.000.

Izvješće naglašava da je razvoj određenih tehnologija pogoršao ili čak stvorio nove vrste nasilja nad ženama, poput otkrivanja slika i osobnih podataka te objavljivanja "deepfake" videa generiranih umjetnom inteligencijom.