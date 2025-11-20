Roditelji ubijene Aldine traže maksimalnu kaznu za ubojicu: 'Ubio ju je nasilnik i zločinac...'

Bosna i Hercegovina zavijena je u crno nakon novog femicida. U nedjelju je u Mostaru 33-godišnji Anis Kalajdžić ubio svoju bivšu djevojku Aldinu (32). Nesretnu djevojku čekao je ispred teretane, fizički ju je napao, uspjela mu je pobjeći u hotel, sakrila se u toalet, ali ju je uhvatio i upucao....

Nakon zločina je uhićen.

Roditelji ubijene 32-godišnjakinje uputili su javnosti emotivnu poruku nakon gubitka svojeg djeteta...

- Kao roditelji doživjeli smo najveću moguću tragediju. Ostali smo bez djeteta, bez naše Aldine, bez našeg ponosa. Naša bol, naša tuga i rane u našim srcima nikada neće proći. Ublažavaju ih stotine poruka sućuti i podrške koje dobivamo od naše rodbine, prijatelja, ali i ljudi diljem Bosne i Hercegovine i cijele regije. Te poruke, kao i sve ono što su o našem djetetu u ovih nekoliko dana izrekli njeni prijatelji, kolege poznanici, profesori i svi oni koju su na bilo koji način imali kontakt s njom, a koji o njoj govore samo najljepšim mogućim riječima, daju nam snagu da izdržimo - poručuju roditelji ubijene i dodaju:

- Bili smo svjesni da imamo predivno dijete. Dobrodušno, vrijedno, dobro odgojeno, obrazovano, koje nikad nikome ništa nažao ne bi učinilo. Ali kada toliko ljudi potvrdi da to nije samo naše roditeljsko mišljenje, već da je naše dijete zaista bilo takvo, to nas nanovo čini ponosnim. Svima se od srca zahvaljujemo...

Za ubojicu, koji je zatražio da suđenje čeka sa slobode, traže maksimalnu kaznu, javlja Klix.ba.

- Sad prolazimo kroz iskušenje koje nikome na svijetu ne bismo poželjeli. Dijete nam je ubio nasilnik i zločinac. Iskreno vjerujemo u Božju pravdu i njegove riječi da 'tko ubije nedužna čovjeka, koji nije počinio ubojstvo ili nered na zemlji, taj kao da je poubijao sve ljude'. Molimo ga da ubojicu kazni onako kako je zaslužio. U ahiretsku pravdu se uzdamo, ali tražimo pravdu i na ovom svijetu. Tu pravdu zahtijevamo od pravosudnih institucija. Jedina pravda, koja će nam biti kakva-takva satisfakcija, bit će postignuta najstrožom zakonski mogućom kaznom za zločinca. Sve osim toga će biti nepravda na koju nećemo pristati - poručuju roditelji ubijene.

Svjesni su da ništa neće vratiti njihovo dijete, ali poručuju da "maksimalna zatvorska kazna ubojici mora biti izrečena, ne samo zbog našeg djeteta, već i kao upozorenje potencijalnim nasilnicima i zločincima kojih je nažalost sve više. Ako to doprinese da se spasi život makar jedne djevojke i žene, kazna će imati svrhu", poručuju neutješni roditelji...

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/