UNATOČ PRIMIRJU Iran napao ključni saudijski naftovod

UNATOČ PRIMIRJU Iran napao ključni saudijski naftovod
Iranske snage gađale su energetsku infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji, uključujući važnu rutu za izvoz nafte

 Iran je napao naftovod Istok-Zapad u Saudijskoj Arabiji samo nekoliko sati nakon što je dogovoreno primirje radi pauze u ratu s Iranom, pri čemu je pogođena jedina ruta za izvoz sirove nafte od početka neprijateljstava, rekao je u srijedu Reutersu izvor iz industrije. Saudijski naftovod Istok-Zapad, trenutačno njegov jedini izlaz za izvoz sirove nafte, pogođen je u iranskom napadu, a i ostali su objekti u kraljevstvu bili meta, rekao je u srijedu Reutersu isti izvor. Cjevovod je preusmjeravao oko sedam milijuna barela dnevno iz naftnog središta kraljevstva na istoku do crvenomorske luke Yanbu nakon što je Iran efektivno zatvorio Hormuški tjesnac, zadržavši goleme količine nafte i plina u Zaljevu i uzrokujući vrtoglav porast cijena.

Izvor je kazao kako se očekuje da će to utjecati i na protok naftovodom te je dodao kako se sada procjenjuje šteta. Sve navedeno moglo bi pogoršati, kako su procijenili stručnjaci, najtežu energetsku krizu na svijetu.

ENERGETSKI RAT ŽESTOKO BOMBARDIRANJE Iran 'roknuo' najveće industrijsko središte u Saudijskoj Arabiji
ŽESTOKO BOMBARDIRANJE Iran 'roknuo' najveće industrijsko središte u Saudijskoj Arabiji

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u srijedu je u objavio da je raketama i dronovima pogođeno više ciljeva u regiji, među kojima su i naftna postrojenja američkih tvrtki u Yanbuu.

Točno vrijeme napada nije poznato, kao ni opseg štete niti utjecaj na rad naftovoda.

Sjedinjene Države i Iran u utorak su se dogovorili o dvotjednom prekidu vatre pri čemu je posredovao Pakistan, a cilj je obustaviti šest tjedana dug rat u kojemu su ubijene tisuće ljudi i koji se proširio Bliskim istokom, prouzročivši neviđene poremećaje na energetskom tržištu.

Napadi na ostale zemlje Perzijskog zaljeva nisu obustavljeni unatoč sporazumu.

NEMA BEZ DOZVOLE Iran: Mi još uvijek kontroliramo prolaz kroz Hormuški tjesnac
Iran: Mi još uvijek kontroliramo prolaz kroz Hormuški tjesnac

Kuvajtska vojska izvijestila je da se na zemlju ciljalo od 8 sati po mjesnom vremenu u snažnome valu iranskih napada te da su napadi dronovima prouzročili veliku štetu na naftnim postrojenjima, elektranama i postrojenjima za desalinizaciju vode.

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da su i oni suočeni s iranskim napadima raketama i dronovima, a Bahrein je izvijestio da su u iranskom napadu oštećene kuće u području Sitre.

Komentari 2
Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa
PAKISTANSKI DVOJAC

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa

Uspješno posredovanje ponovno je istaknulo stratešku važnost Pakistana, zemlje koja uspijeva održavati funkcionalne odnose i s Washingtonom i s Teheranom
Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami
Jako pale cijene nafte!
EFEKT MIRA

Jako pale cijene nafte!

Cijena američke sirove nafte pala je više od 16 posto ispod 94 dolara po barelu

