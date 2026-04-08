Iran: Mi još uvijek kontroliramo prolaz kroz Hormuški tjesnac

Piše HINA,
Šef diplomacije Abas Arakči poručio da brodovi trebaju odobrenje za prolazak, promet se polako vraća

Iran će zadržati kontrolu nad prolazom brodova kroz Hormuški tjesnac, objavila je državna televizija IRIB u srijedu, usred ranih naznaka da se promet u ključnom pomorskom prolazu polako pojačava nakon sporazuma o prekidu vatre. IRIB se pozvao na objavu ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija na društvenoj platformi X, u kojoj je rekao da bi se plovidba brodova mogla nastaviti u koordinaciji s iranskim oružanim snagama "i u skladu s tehničkim ograničenjima". Brodovi smiju prolaziti između dvaju iranskih otoka i ući u iranske teritorijalne vode tek nakon što su dobiju službeno odobrenje, rekao je Arakči.

Novine Wall Street Journal su citirale člana posade jednog broda koji je kazao da su preko radija primili poruku, prema kojoj će za prolaz biti potrebno zatražiti dopuštenje mornarice iranske Revolucionarne garde (IRGC).

Bez dopuštenja bi brodu prijetilo uništenje, rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump je ranije rekao da je uvjet za primirje "potpuno, trenutno i sigurno otvaranje Hormuškog tjesnaca".

Prema internetskoj stranici za praćenje brodova MarineTraffic, promet u Hormuškom tjesnacu se ponovo polako intenzivira.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

