ENERGETSKI RAT

ŽESTOKO BOMBARDIRANJE Iran 'roknuo' najveće industrijsko središte u Saudijskoj Arabiji

Piše Filip Sulimanec,
S obzirom na to da Islamska Republika ne može parirati SAD-u i Izraelu u konvencionalnom ratovanju, Teheran se od prvog dana odlučio za odmazdu po Bliskom istoku

Iran je projektilima i dronovima napao najveći saudijski industrijski centar Al Jubail, izazvavši veliki požar. Riječ je o gradu u kojem se nalaze ključna petrokemijska i energetska postrojenja. 

Prostire se na više od 1000 četvornih kilometara i sjedište je za više od 150 industrijskih pogona koji ostvaruju između sedam i 12 posto BDP-a Saudijske Arabije.

S obzirom na to da Islamska Republika ne može parirati SAD-u i Izraelu u konvencionalnom ratovanju, Teheran se od prvog dana odlučio za odmazdu po Bliskom istoku, prvenstveno na američke baze, ali i energetsku infrastrukturu država koje imaju prijateljske odnose s Washingtonom.

Dronovi su početkom sukoba ciljali Ras Tanuru, najveću saudijsku rafineriju, zbog čega je privremeno zaustavljen rad. Ubrzo je pogođena i rafinerija Samref u Yanbuu, postrojenje u suvlasništvu Exxon Mobila. Iranski dronovi neprestano su ciljali i naftno polje Shaybah na istoku zemlje.

Širenje sukoba na energetsku infrastrukturu označilo je, prema mišljenju analitičara, ostvarenje najgoreg scenarija za Zaljevske države. Prihodi od izvoza nafte i plina, koji su desetljećima financirali njihovu transformaciju i globalni utjecaj, našli su se pod izravnom prijetnjom.

