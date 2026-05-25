UZ EKSTREMNE VRUĆINE

Unatoč ratu muslimani iz cijelog svijeta stigli na hadž u Meku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Unatoč prijetnjama i temperaturama do 45 stupnjeva, milijuni vjernika okupljaju se na najvećem islamskom hodočašću, dok Saudijska Arabija štiti sveta mjesta protuzračnom obranom

Stotine tisuća muslimana i ove godine krenule su na hadž u Meku u Saudijskoj Arabiji, unatoč stalnoj prijetnji koju predstavlja rat u Iranu. Po službenim podacima samo je iz inozemstva prije početka godišnjeg hodočašća u ponedjeljak stiglo milijun i pol vjernika. Nakon što su obišli Kabu, glavno svetište islama u obliku kocke u Meki hodočasnici su se uputili prema obližnjoj dolini Mini, udaljenoj oko osam kilometara, gdje će prenoćiti u golemome šatorskom gradu. Drugoga dana kreću prema planini Arafat, oko 20 kilometara istočno od Meke, gdje ostaju do zalaska sunca,, što predstavlja vrhunac hadža.

EKSTREMNE VRUĆINE Na hodočašću u S. Arabiji umrlo je više od 1000 ljudi. Zašto?
Na hodočašću u S. Arabiji umrlo je više od 1000 ljudi. Zašto?

Za vrijeme tromjesečnog rata u Iranu Saudijska Arabija napadnuta je stotinama dronova i raketa. Većinu je presrela protuzračna obrana, no bilo je i žrtava i štete na energetskoj infrastrukturi, kao i u stambenim područjima.

Ministarstvo obrane Saudijske Arabije objavilo je snimku koja prikazuje raspoređivanje jedinica protuzračne obrane čiji je cilj zaštititi vjerske objekte oko Meke. Oružane snage odgovorne su za "zaštitu zračnog prostora iznad svetih mjesta i reakciju na sve prijetnje da bi se zajamčili sigurnost i mir hodočasnika", objavilo je ministarstvo.

MILIJUN I POL HODOČASNIKA Unatoč visokim temperaturama mnoštvo vjernika na Arafatu
Unatoč visokim temperaturama mnoštvo vjernika na Arafatu

Za većinu muslimana sudjelovanje u hadžu je iskustvo koje se događa jednom u životu. Mnogi godinama štede da bi si mogli priuštiti putovanje ili hadž pakete specijaliziranih turističkih agencija. Po osobi to lako može iznositi i 5000 eura.

U ponedjeljak se u Meki očekuju temperature i do 45 Celzijevih stupnjeva.

Prije dvije godine je od posljedica ekstremne vrućine život izgubilo više od 1300 ljudi.

