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Unatoč ratu režim u Iranu nije pao, a kad će – ne zna se!

Piše Božo Kovačevič, bivši veleposlanik RH u Rusiji,
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Unatoč ratu režim u Iranu nije pao, a kad će – ne zna se!
Foto: Majid Asgaripour

Vrhovnom vjerskom vođi i Iranskoj revolucionarnoj gardi je održavanje ratnog stanja vjerojatno prihvatljivije nego trajni mir, piše bivši diplomat Božo Kovačević u novom broju tjednika Epxress

Milijuni ljudi u Iranu nadaju se da bi najavljeno potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a moglo dovesti do smanjenja napetosti, prestanka napada, ukidanja blokade iranskih luka i do normalizacije života. Poučeni iskustvom o tome da Amerikanci pokreću vojne akcije i usred pregovora koje su sami inicirali te o tome da američki saveznik Izrael ne poštuje baš nikakve diplomatske uzuse i elementarne moralne norme, shvaćaju da su mali izgledi za ostvarivanje tih njihovih nadanja.

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