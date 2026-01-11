Unatoč upozorenju vatrogasaca, ljudi hodaju zaleđenim Jarunom

Izlazak na zaleđene vodene površine poput jezera, rijeka, potoka, bara ili ribnjaka izuzetno je opasan, upozorili su nedavno zagrebački vatrogasci, savjetujući građanima da nikada ne pretpostave da je led dovoljno debeo da izdrži njihovu težinu. Dodali su da nitko ne bi smio riskirati da led pukne, što se događa trenutno, bez upozorenja. Pad u ledenu vodu, pad u ledenu vodu izaziva šok koji dovodi do nekontroliranog disanja, gubitka snage i ozbiljnih poteškoća, čak i kod snažnih i iskusnih plivača. Rizik od hipotermije je vrlo visok i može imati smrtne posljedice, dodali su vatrogasci.

Roditeljima su savjetovali da razgovaraju s djecom o tome i da ih educiraju. Unatoč svim upozorenjima, nevjerojatne fotografije stižu sa zaleđenog zagrebačkog Jaruna. Na njima roditelji s djecom hodaju po zaleđenom jezeru. Neka djeca čini se da su tek prohodala.

Zagreb: Sunčani ali prohladni dan na jezeru Jarun | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tragedija na Jarunu u veljači 1991. godine

U subotu 23. veljače 1991. godine, na zaleđenom Jarunu nekoliko djevojčica je, unatoč upozorenjima, hodalo po ledu. Desetak metara od obale led je popucao i djevojčice su upale u hladnu vodu.

Tri su se uspjele izvući i potražiti pomoć, dok je jedna ostala zarobljena ispod leda.

Spasilačke službe ubrzo su stigle na mjesto događaja, no zbog zahtjevnih uvjeta i tankog leda izvlačenje je trajalo dugo. Unatoč naporima svih uključenih, djevojčici nažalost nije bilo spasa.

