U Hrvatskoj je umrlo gotovo 1.000 ljudi manje nego lani

Podaci Državnog zavoda za statistiku govore kako nisu zabilježena znatnija odstupanja broja umrlih u odnosu na promatrano razdobolje prošlih godina. Pandemija se odrazila na svadbene svečanosti...

<p>Ukupan broj umrlih u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. pao je za 3,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno umrlih je bilo 985 manje, objavio je Državni zavod za statistiku u upravo objavljenom dokumentu pod nazivom:<a href="https://www.dzs.hr/" target="_blank"> “Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje”.</a></p><p>Kako navode, podaci pokazuju da, unatoč pandemiji bolesti COVID-19, nisu zabilježena znatnija odstupanja broja umrlih u odnosu na promatrano razdoblje prethodnih godina.</p><p>U lipnju 2020. zabilježen je porast broja umrlih osoba, i to za 8,0% u odnosu na lipanj 2019., odnosno bilo je 300 umrlih više nego u istome mjesecu prethodne godine.</p><p>Osim privremenih podataka o umrlima po mjesecima za 2019. i 2020., grafikon prikazuje i konačne podatke za razdoblje od 2011. do 2019.</p><p>Pritom se napominje da privremeni podaci o umrlima nisu potpuno usporedivi s konačnim podacima. Privremeni podaci odnose se na mjesec upisa u državne matice, a ne na mjesec događaja.</p><p> </p><p><img alt="Screenshot DZS" height="512" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.novilist.hr/wp-content/uploads/2020/07/dzs-1-1024x512.png" srcset="https://www.novilist.hr/wp-content/uploads/2020/07/dzs-1-1024x512.png 1024w, https://www.novilist.hr/wp-content/uploads/2020/07/dzs-1-300x150.png 300w, https://www.novilist.hr/wp-content/uploads/2020/07/dzs-1-768x384.png 768w, https://www.novilist.hr/wp-content/uploads/2020/07/dzs-1.png 1110w" width="1024"/></p><p> </p><h2>Sklopljeni brakovi</h2><p>Pandemija bolesti COVID-19 odrazila se i na uvođenje mjera zabrane održavanja svadbenih svečanosti u prvoj polovici 2020, kažu u DZS-u.</p><p>Grafikon prikazuje broj sklopljenih brakova po mjesecima od siječnja 2015. do lipnja 2020. Vidljivo je da je najviše brakova redovito sklopljeno u proljetnim mjesecima te u kasno ljeto, dok je najmanje brakova sklopljeno u zimskim mjesecima.</p><p>Iako je proljeće popularno godišnje doba za ulazak u bračnu zajednicu, u jednome proljetnome mjesecu iz godine u godinu ostvareno je najmanje sklopljenih brakova.</p><p>Naime, prema konačnim podacima, ožujak je mjesec s najmanjim brojem sklopljenih brakova te je u ostalim proljetnim mjesecima broj sklopljenih brakova redovito bio u porastu. Pandemija bolesti COVID-19 odrazila se i na tu pojavu, pa se trend kretanja u 2020. izmijenio. U travnju 2020. broj sklopljenih brakova manji je za 190 u odnosu na ožujak 2020., odnosno sklopljeno je 35,8% brakova manje nego u prethodnome mjesecu.</p><p> </p><p><img src="https://www.dzs.hr/Hrv/Covid-19/img/COVID-19-web-65plus.png"/></p><p> </p>