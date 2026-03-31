UNHCR: Više od 200.000 ljudi pobjeglo iz Libanona u Siriju

"Gotovo mjesec dana nakon što su se intenzivirala neprijateljstva u Libanonu, Sirija se suočava s velikim povećanjem broja ljudi koji prelaze granicu iz Libanona. Između 2. i 27. ožujka, više od 200.000 ljudi ušlo je u Siriju preko tri službena prijelaza", rekla je Aser al-Madaien, privremena predstavnica UNHCR-a u Siriji na videokonferenciji iz Damaska.

"Te brojeve dale su vlasti, a potvrdili su naši kolege na terenu", dodala je, pojasnivši da su "velika većina" tih ljudi, odnosno "gotovo 180.000 Sirijci, posebno sirijski izbjeglice koji su pobjegli iz Sirije i našli utočište u Libanonu i koji su danas primorani ponovno bježati".

"Više od 28.000 Libanonaca također je prešlo sirijsku granicu. Većina bježi od intenzivnog izraelskog bombardiranja. Dolaze iscrpljeni, traumatizirani i s malo stvari", dodala je dužnosnica UNHCR-a.

Proiranski Hezbolah uvukao je Libanon u regionalni rat 2. ožujka, pokrenuvši napad na Izrael kao odmazdu za izraelsko-američke napade u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei, pojašnjava agencija France presse.

Libanon je primio više od milijun sirijskih izbjeglica koji su pobjegli iz svoje zemlje tijekom građanskog rata izazvanog represijom narodnog ustanka protiv režima Bašara al-Asada 2011. godine.

Više od pola milijuna tih izbjeglica vratilo se u Siriju od Asadovog pada krajem 2024. godine.

UNHCR je rekao da bi broj ljudi koji bježe iz Libanona u Siriju mogao doseći 300.000 do 350.000 ljudi, što će uvelike ovisiti o daljnjem razvoju događaja.