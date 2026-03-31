Trump želi da mu Arapi financiraju rat protiv Irana

Piše Filip Sulimanec,
Trump želi da mu Arapi financiraju rat protiv Irana
Foto: Evelyn Hockstein

Ranije ovog mjeseca, Sean Hannity, desno orijentirani komentator blizak Trumpu, izjavio je da bi svaki dogovor o prekidu vatre trebao uključivati i to da Iran plati troškove rata

Bijela kuća sugerirala je da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti od arapskih zemalja da pokriju troškove rata Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana, koji se procjenjuju na desetke milijardi dolara, piše Al Jazeera.

Trumpovu glasnogovornicu Karoline Leavitt novinari su u ponedjeljak pitali trebaju li arapske države platiti rat, kao što su saveznici SAD-a pomogli financirati intervenciju Washingtona tijekom Zaljevskog rata 1990. godine. „Mislim da je to nešto za što bi predsjednik bio prilično zainteresiran pozvati ih da učine”, rekla je Leavitt novinarima.

„Neću ići ispred njega po tom pitanju, ali svakako je to ideja za koju znam da je ima i nešto o čemu ćete, mislim, još čuti od njega.”

Sjedinjene Američke Države predvodile su globalnu koaliciju desetaka zemalja tijekom Zaljevskog rata kako bi odbile iračku invaziju na Kuvajt, na zahtjev te zemlje i nekoliko njezinih arapskih susjeda.

Zauzvrat, države u regiji i članice koalicije, uključujući Njemačku i Japan, prikupile su 54 milijarde dolara (što danas odgovara iznosu od oko 134 milijarde dolara) kako bi pomogle financirati američko sudjelovanje.

Ovoga puta, međutim, Sjedinjene Američke Države i Izrael ušli su u rat s Iranom jednostrano, bez uključivanja svojih saveznika i zemalja u regiji.

Ranije ovog mjeseca, Sean Hannity, desno orijentirani komentator blizak Trumpu, izjavio je da bi svaki dogovor o prekidu vatre trebao uključivati i to da Iran plati troškove rata, u kojem je poginulo gotovo 2000 Iranaca.

„Moraju pristati nadoknaditi Americi cjelokupni trošak ove vojne operacije u nafti”, rekao je Hannity.

Međutim, Iran je postavio američku odštetu za ratnu štetu kao jedan od svojih uvjeta.

Iran je uzvratio na američke i izraelske napade raketnim i bespilotnim napadima diljem Bliskog istoka.

