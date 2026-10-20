Unuka Roberta F. Kennedyja Kyle umrla je u 42. godini. Desetljećima ih prate tragedije

Kyle Kennedy, unuka Roberta F. Kennedyja, preminula je 21. rujna u svom domu u Westwoodu u Massachusettsu. Imala je 42 godine, a njezina obitelj nije objavila uzrok ni okolnosti smrti. Prema osmrtnici koju je obitelj objavila na internetu, Kyle je bila majka troje djece i posvetila je život obrazovanju djece rane dobi.

Bila je kći Michaela Kennedyja i nećakinja Roberta F. Kennedyja Jr., američkog ministra zdravstva i socijalnih usluga. Njezin otac poginuo je 1997. u skijaškoj nesreći, kada je Kyle imala 13 godina. Godine 2014. umrla je i njezina kći Josephine, nekoliko dana nakon rođenja. Kyle su nadživjela dva sina, Conor i Declan.

Obitelj je u osmrtnici navela da je Kyle 2020. zadobila tešku ozljedu kralježnice, nakon koje je ostala trajno paralizirana. Nije poznato kako se ozljeda dogodila. Iako su joj kasnije godine obilježili invaliditet i zdravstveni izazovi, obitelj je istaknula njezinu odlučnost i nastojanje da bude što bolja majka.

- Unatoč svemu, Kyle se borila da sačuva svoj suhi humor i odlučnost te da bude što bolja majka – napisala je obitelj u osmrtnici.

Prije ozljede bavila se trčanjem na duge pruge. Godine 2019. istrčala je Bostonski maraton po jakoj kiši i, prema obiteljskoj osmrtnici, nadmašila vrijeme svojeg oca za 20 minuta. Nakon ozljede zalagala se za osobe s invaliditetom te svjedočila na saslušanju u parlamentu savezne države Massachusetts o diskriminaciji u zdravstvenoj skrbi za osobe s invaliditetom.

- Često je na igralištima i sportskim terenima ostavljala vršnjake iza sebe, a u mirnijim trenucima uporno se borila za pobjedu u društvenim igrama i kartama – navela je obitelj u osmrtnici.

Kennedyjevo prokletstvo: Obitelj koju desetljećima prate tragedije

Kyleina smrt ponovno je podsjetila na ono što javnost naziva „Kennedyjevim prokletstvom”, izrazom za niz smrti u poznatoj političkoj obitelji. Među gubicima koje navodi izvor su pogibija njezina oca i smrt njezine kćeri. U lipnju je objavljeno i da je Saoirse Kennedy Hill, nećakinja Roberta F. Kennedyja Jr., umrla 2019. od predoziranja fentanilom.

„Kennedy curse” ili Kennedyjevo prokletstvo naziv je za niz tragedija koje su tijekom desetljeća pogodile jednu od najpoznatijih američkih političkih obitelji, Kennedyjeve. Pojam se koristi zbog niza preranih smrti, atentata, teških nesreća i drugih nesretnih događaja koji su obilježili njihovu povijest.

Najpoznatiji su slučajevi atentata na američkog predsjednika Johna F. Kennedyja 1963. godine i njegova brata Roberta F. Kennedyja 1968. godine. Obitelj su pogodile i druge tragedije, uključujući pogibiju Johna F. Kennedyja Jr. u avionskoj nesreći 1999. godine.

Zbog tolikih nesreća nastao je naziv „Kennedyjevo prokletstvo”, no riječ je o popularnom nazivu, a ne o dokazanom prokletstvu. Kritičari tog pojma ističu da su tragedije stvarne, ali da njihovo povezivanje s nadnaravnom silom nema dokaza.

*uz korištenje AI-ja