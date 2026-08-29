UOČI THOMPSONA Atmosfera u Vukovaru: Promet preusmjeren, a pogledajte što nude štandovi
Večeras je koncert Marka Perkovića Thompsona, zbog čega je promet u dijelu grada preusmjeren, a na ulicama je pojačana policijska prisutnost. Već u petak zabilježen je veći broj ljudi koji su stigli uoči koncerta, dok se na štandovima nude hrvatske zastave, kape, majice i brojni drugi predmeti sa šahovnicom i nacionalnim obilježjima...
Večeras je koncert Marka Perkovića Thompsona, zbog čega je promet u dijelu grada preusmjeren, a na ulicama je pojačana policijska prisutnost. Već u petak zabilježen je veći broj ljudi koji su stigli uoči koncerta, dok se na štandovima nude hrvatske zastave, kape, majice i brojni drugi predmeti sa šahovnicom i nacionalnim obilježjima... | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL