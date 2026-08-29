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TISUĆE STIŽU NA KONCERT

UOČI THOMPSONA Atmosfera u Vukovaru: Promet preusmjeren, a pogledajte što nude štandovi

Večeras je koncert Marka Perkovića Thompsona, zbog čega je promet u dijelu grada preusmjeren, a na ulicama je pojačana policijska prisutnost. Već u petak zabilježen je veći broj ljudi koji su stigli uoči koncerta, dok se na štandovima nude hrvatske zastave, kape, majice i brojni drugi predmeti sa šahovnicom i nacionalnim obilježjima...
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Atmosfera u Vukovaru uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona
Večeras je koncert Marka Perkovića Thompsona, zbog čega je promet u dijelu grada preusmjeren, a na ulicama je pojačana policijska prisutnost. Već u petak zabilježen je veći broj ljudi koji su stigli uoči koncerta, dok se na štandovima nude hrvatske zastave, kape, majice i brojni drugi predmeti sa šahovnicom i nacionalnim obilježjima... | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Večeras je koncert Marka Perkovića Thompsona, zbog čega je promet u dijelu grada preusmjeren, a na ulicama je pojačana policijska prisutnost. Već u petak zabilježen je veći broj ljudi koji su stigli uoči koncerta, dok se na štandovima nude hrvatske zastave, kape, majice i brojni drugi predmeti sa šahovnicom i nacionalnim obilježjima... | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Komentari 5

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