NOVI EXPRESS Procjenjuje se da europski fondovi generiraju oko dva postotna boda realnog rasta BDP-a i, da njih nema, domaće stope rasta kretale bi se oko jedan posto - premalo da bi se financirala dostignuta javna potrošnja.
Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Uije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima
Kad god se rebalans proračuna provodi pri kraju tekuće godine, taj se potez obično doživljava kao korekcija koja neće donijeti ništa dramatično i puka formalnost kojom će se zaokružiti fiskalna i kalendarska godina. Nedavni rebalans ovogodišnjeg proračuna nije znatno odstupio od tog pravila: njime je Plenkovićeva vlada pokrila sve – neplanirane ili namjerno podcijenjene – troškove preraspodjelom novca iz resora i s projekata koji se nisu realizirali dovoljno brzo. Pri tome se posebno ističe manevar prebacivanja financiranja pojedinih projekata s državnog na europski proračun, “težak” gotovo 300 milijuna eura, čime su osigurali novac za socijalne transfere.
