Obavijesti

News

Komentari 32
INCIDENT U POGLAVARSTVU

BIZARNA SNIMKA Tip je upao u Gradsko poglavarstvo i pustio na zvučnik pjesmu Čavoglave!

Piše Filip Sulimanec, Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
BIZARNA SNIMKA Tip je upao u Gradsko poglavarstvo i pustio na zvučnik pjesmu Čavoglave!
Foto: Društvene mreže

Tomaševiću ovo nećeš zabraniti. Nikada nećeš zabraniti 'Bojnu Čavoglave' i pozdrav 'Za dom spremni' - rekao je nakon ulaska u Poglavarstvo iz kojeg je istog trenutka izbačen

Admiral

Nakon drame i neizvjesnosti oko dočeka rukometaša u Zagrebu, zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koji je prethodno zabranio nastup Marka Perkovića Thompsona na dočeku, stigle su prijeteće poruke o postavljenim bombama kod njegova ureda i u središnjici stranke Možemo.

- Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro - glasi strašna prijeteća poruka.

Osim toga, u Gradsko poglavarstvo je ušao jedan muškarac sa zvučnikom iz kojeg su svirale 'Bojna Čavoglave'. 

 - Tomaševiću ovo nećeš zabraniti. Nikada nećeš zabraniti 'Bojnu Čavoglave' i pozdrav 'Za dom spremni' - rekao je nakon ulaska u Poglavarstvo iz kojeg je istog trenutka izbačen.

EVAKUACIJA NAKON DOJAVE O BOMBI FOTO Policija evakuirala zgradu Gradskog poglavarstva nakon jezivih prijetnji Tomaševiću
FOTO Policija evakuirala zgradu Gradskog poglavarstva nakon jezivih prijetnji Tomaševiću

O incidentu smo se obratili PU Zagrebačkoj i Gradu Zagrebu čije odgovore ćemo objaviti kada nam stignu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 32
Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje
NOVI OBRAT

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026