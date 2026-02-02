BIZARNA SNIMKA Tip je upao u Gradsko poglavarstvo i pustio na zvučnik pjesmu Čavoglave!

Nakon drame i neizvjesnosti oko dočeka rukometaša u Zagrebu, zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koji je prethodno zabranio nastup Marka Perkovića Thompsona na dočeku, stigle su prijeteće poruke o postavljenim bombama kod njegova ureda i u središnjici stranke Možemo.

- Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro - glasi strašna prijeteća poruka.

Osim toga, u Gradsko poglavarstvo je ušao jedan muškarac sa zvučnikom iz kojeg su svirale 'Bojna Čavoglave'.

- Tomaševiću ovo nećeš zabraniti. Nikada nećeš zabraniti 'Bojnu Čavoglave' i pozdrav 'Za dom spremni' - rekao je nakon ulaska u Poglavarstvo iz kojeg je istog trenutka izbačen.

O incidentu smo se obratili PU Zagrebačkoj i Gradu Zagrebu čije odgovore ćemo objaviti kada nam stignu.