Kad mi je najteže, odem do svog Zekana. Garo i ja provedemo s njim sat i pol pa idemo dalje. Moj Zekan je taj koji me gura naprijed. Vidjeli ste i sami kako se mazi sa mnom. Zekan i njegova osobnost me ispunjavaju u svakom pogledu, glasom punim topline pripovijeda nam Tomislav Suknaić iz Majskih Poljana.

Dok razgovaramo, nježno gladi njušku svog ljubimca. Govori nam da odmah nakon jutarnje kave odlazi provjeriti u kakvom je stanju. Nahrani ga sijenom, žitom, promijeni mu vodu i tek tad odlazi pogledati druge konje. A upravo je Zekan, trogodišnji hrvatski hladnokrvnjak, postao simbol potresom razrušene Banije.

Nakon razornog potresa bio je na čuvanju, a gazdi Tomislavu u Majske Poljane vratio se čim su se stvorili uvjeti za njegovo držanje. Razrušeno imanje obitelji Suknaić polako se vraća u normalu.

Gradit će novu staju

Neuporabljivu kuću zamijenila je donirana mobilna kućica u kojoj stanuje sa suprugom Nadom (60) i sinom Željkom (39). Uz pomoć donacija, na imanju mu je izgrađena manja staja u kojoj sad borave Zekan te kobila s mladuncem koje je, nažalost, rasjeklo nogu, koju mu Tomislav sad liječi. Posla je još puno. Treba završiti staju, a u planu je gradnja nove za preostalih 18 konja. Trebala bi, kaže nam Tomislav, biti završena u svibnju. Projekt za nju besplatno su izradili inženjeri iz Zagreba te prikupili novac za njezinu gradnju.

- Sjećam se da je Zekan bio jako uplašen nakon potresa. Mislio sam da se neće psihički povratiti, no sad, kad mi se vratio, vidim da je sve u redu. Kad mu priđem, ljubi me i mazi se. Meni sve dozvoli. Iskreno, imao sam i bolje konje, kvalitetnije, no on mi je posebno prirastao srcu. Moram ga pohvaliti da je bio na ocjenjivanju rasplodnih pastuha u Popovači i dobio dozvolu za pripust.

Njegovi potomci imaju pravo na daljnji uzgoj, dakle licenciran je i prvi je odabir mladih pastuha. Sad i službeno može zamijeniti Rubija koji je, nažalost, uginuo ubrzo nakon potresa od stresa koji je proživio - kaže Tomislav.

Dok gleda u svog Zekana, kaže nam da je sudbina htjela da prežive.

- Sve se oko njega srušilo, greda je stala na pola gurtne kojom je bio privezan i spasila ga da ga nije ubilo. Sudbina je htjela da preživimo - zahvalno kaže Tomislav.