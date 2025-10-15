Uplatio je 1,30 eura, pogodio SVE i osvojio čak 80.000 eura

U 288. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, koji su igraču s interneta donijeli dobitak 11 (SVE) u iznosu od 80.000,00 eura.

Igrač je odigrao jednu kombinaciju, pogodio sve izvučene brojeve te je za uplaćenih 1,30 eura dobio 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na stranicama Lutrije. Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u četvrtak, 16.10.2025.