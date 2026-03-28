KOMENTAR IVE MILOTIĆ

Upoznajte heroje i uvjerite se da svijet ima razloga za nadu

Piše Iva Milotić,
Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ove priče nisu iznimke - one su dokaz da dobrota postoji, da je živa i da se svakodnevno događa, često tiho i bez svjedoka

24sata još su 2005. godine pokrenula nagradu Ponos Hrvatske, kako bi odala priznanje onima koji svojim djelima utjelovljuju humanost, hrabrost, poštenje i nesebičnu dobrotu - vrijednosti koje često ostaju u sjeni svakodnevice. Ta priča traje i danas. Nedavno smo ovu prestižnu nagradu dodijelili onima koji su svojim djelima obilježili naše društvo i podsjetili nas na ono najbolje u nama.

Iskreno, vjerujemo da ova tradicija nikad neće prestati. Jer unatoč svemu što nas okružuje, svi želimo vjerovati da među nama postoje ljudi koji nisu pokvareni, pohlepni ni ravnodušni. Ljudi koji su spremni pomoći bez očekivanja nagrade, stati uz nepoznatog čovjeka u najtežem trenutku, pa čak i riskirati vlastiti život kako bi spasili tuđi. U vremenu kad je lako izgubiti vjeru u dobrotu, upravo nas takve priče vraćaju onome što nas čini ljudima.

Naša redakcija tome svjedoči iz prve ruke. Upoznali smo djecu koja su pokazala nevjerojatnu hrabrost pomažući u gašenju požara u svome mjestu. Dirnula nas je priča o prvim SOS mamama u Hrvatskoj koje su tijekom godina pružile dom i ljubav za gotovo tridesetero djece. Upoznali smo i oca koji je, unatoč amputiranim nogama, pronašao snagu ne samo da ponovno stane na noge, nego i da pomogne sinu rođenom s cerebralnom paralizom učiniti prve korake - i doslovno i životno. Tu su i profesori koji nikad nisu odustali od svojih učenika, već su ih vodili, bodrili i prihvatili kao vlastitu djecu.

Ove priče nisu iznimke - one su dokaz da dobrota postoji, da je živa i da se svakodnevno događa, često tiho i bez svjedoka. Zato vas pozivamo da danas u 16 sati, na Drugom programu HTV-a, upoznate ovogodišnje dobitnike i sami se uvjerite: heroji nisu daleko. Oni su među nama - i upravo nas oni podsjećaju da svijet, unatoč svemu, ima razloga za nadu.

