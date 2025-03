Upoznajte Žuću, jarčića s najcool frizurom u kozjem svijetu: 'On je pravi 'dendi', kicoš, hipster...'

Upoznajte Žuću, jarčića iz Mrkoplja u Gorskom kotaru, ima godinu dana, i doista specifičnu "frizuru". Ovaj mladić dobro zna koliko je danas važan stil, modni izričaj, i nada se da će uskoro postati influencer svoje vrste. U štali obitelji Padavić koja uzgaja koze ovakva je frizura dosad neviđena. Žućo je pravi "dendi", kicoš, hipster, i iako jako mlad, već je krenuo obavljati svoj posao među kozama, očito se i njima sviđa njegov stil.

Mrkopalj: Jarić s posebnom frizurom | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Teško je reći odakle mu takva frizura, u pitanju su geni, nema što drugo biti. Imali smo dosad svakojakih frizura u jarčeva - kratke ili duge šiške, kraće ili duže brade, šiške preko očiju, ali ovakvu, evo, ni mi dosad nismo vidjeli, govore nam Mrkopaljci Valerija i Ivica Padavić. Drže alpske i sanske koze, i pouzdano znaju da je Žućin otac sanski jarac. Koja mu je koza točno majka, ne pamte, tko bi to pamtio za svako jare. Novinari vidjeli Žuću na obiteljskom fejsbuku, i evo ih odmah Padavićima na vrata. A ovako su Padavići uz fotografiju napisali: "Naš jarčić, pubertetlija, s najcool frizurom ikad...". Bome jest, pravi jarčić frajerčić.

- Tata mu nije imao ovoliki rog, ma kakvi, Žućin je puno veći, a to znači i da će biti pravo muško, kroz smijeh će Ivica. Žućo mu je baš prirastao k srcu, kaže, jako je simpatičan. Živahan je, drag.

- Inače, znate kako se kaže, jarcu nikad ne smijete okrenuti leđa, pogotovo ako je vrijeme parenja, tad s njima treba oprezno jer znaju biti agresivni. Inače, kad nije parenje, ima pitomih, ima i manje pitomih, pravila nema. Žućo je dobar, nimalo agresivan, baš simpatičan, a kako nam se dosad čini, bit će dobar i u svome poslu!, smije se Ivica. Valerija dodaje kako su ga već vidjeli na djelu s jednom kozom, sad čekaju hoće li biti rezultata. Nije li još presitan za takve aktivnosti, neznalački naivno pitamo.

- Ma kakvi, može dosegnuti dokle treba, a i drugo je ok, kroz smijeh će Ivica.

Valerija kaže kako je Žućo ojaren prošle zime, prije godinu dana, ona je ta koja uglavnom pomaže kozama ojariti se. Baš su preksinoć dobili još četiri kozlića. Nije bilo spavanja cijelu noć.

- Tri dečka i jednu curu, vidjet ćemo kakve će frizure oni imati, govori gopođa Valerija. Pojašnjava nam kako koza ima samo dva vimena pa ako je više ojarenih kozlića, one za koje vimena nema treba hraniti na bočicu, i to je njezin posao.

- Ima tu posla, itekako, smije se Valerija. Koze su čitavu zimu u štali, hrane se sijenom i šrotom, a kad krene lijepo vrijeme će van, ljeti su stalno na ispaši, Ivica ih čuva. Tad će i Žućo na svježim goranskim livadama dobiti vjetar u leđa, pokazati što zna.

- Koza je divna životinja, a njeno mlijeko je posebno zdravo, pogotovo za plućne bolesnike, asmatičare, istraživanja kažu da je i protukancerogeno. Tako da Valerija i ja planiramo živjeti barem sto godina, vedro će Ivica, a mi im, dakako, želimo to isto.

Kako dodaje, dobrog jarca za koze nije lako naći. Za njim se, a ne samo za dobrim konjem, prašina diže.

- Ako nemaš vlastitog, treba ga tražiti, i onda k njemu voditi koze, to dosta komplicira i otežava stvar. Gorani tradicionalno oduvijek drže krave, koza ovdje nema puno, tako da je i do jarca teže doći pa mi volimo imati vlastite, kaže Ivica. Tako je i Žućo odabran za produžavanje vrste. Tko zna, možda pokrene lozu s ovakvom frizurom, lozu koja bi se zvala "look i sedam kozlića".

Najveća je faca u svojoj štali, pogledajte ga samo, koja bi mu koza odoljela? Ima poznata pjesma "Dandy" britanske grupe Kinks iz 60-ih, kaže, u doslovnom prijevodu: "Cijeli svoj mali život loviš sve djevojke, one ne mogu odoljeti tvom osmijehu, čeznu za njim..". U Žućinom slučaju one ne mogu odoljeti frizuri, ali s nogu obara i osmijeh ovog jarčevskog dendija, pogledajte ga, samo što ne progovori. Imat će taj o čemu pričati...