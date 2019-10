'Upozoravamo na nezakonitosti u Brodosplitu i u HBOR-u'

Iz Živog zida upozorili su u petak na nezakonitosti u poslovanju HBOR-a i Brodosplita vezano za gradnju polarnog kruzera, prozivajući ministra gospodarstva Darka Horvata i Vladu da su promašenom politikom i propuštanjem prilika "dokrajčili" hrvatsku brodogradnju.

Predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić rekao je na konferenciji za novinare u Saboru da spomenutu novogradnju 487 nitko nije vidio, pa ni stručnjaci iz Jadrandbroda koji odlukom Vlade utvrđuju uspješnost investicije, utrošak novca i stupanj izgradnje.

Upozorio je kako su u originalnom ugovoru o kreditu HBOR-a za ovu gradnju polarnog kruzera, s pripadajućim jamstvima koje je dala Vlada, izostavljeni dijelovi koje je nalagao zakon, ističući kako je tek nakon njihova pritiska u kolovozu sklopljen aneks, koji je nezakonit bez suglasnosti Vlade.

Sinčić je izrazio nadu da će oni koji su postupali nezakonito što prije biti sankcionirani, prije svega iz HBOR-a koji, tvrdi, pogoduju predsjedniku Uprave DIV grupe i vlasniku Brodosplita Tomislavu Debeljaku.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"U aneksu se mijenja situacija na način da se izrazito pogoduje Debeljaku. Unatoč njegovim hvalospjevima na vlastiti račun najvjerojatnije je da će tvornica dizel motora otići u stečaj, da brodovi koje napravi imaju čitav niz pogrešaka i na svakom je izgubio novac. Najmanje 30 brodova nikad nije ni završio, iako je za njih dobio novac, nekih tri milijarde kuna", rekao je Sinčić.

Istaknuo je kako je aneksom utvrđeno da će HBOR otvoriti poseban račun kroz koji bi prošle sve tranše kredita, kako bi HBOR mogao pratiti namjensko trošenje sredstava, ali da račun nikad nije otvoren.

Aneksom je, dodaje, utvrđeno i da drugi konzultanti mogu dati mišljenje o namjenskom trošenju novca i stupnju gotovosti, "ali je Debeljak pronašao prijatelje kojima je dao neke novce da napišu netočna izvješća kako bi mogao dobiti nove tranše kredita".

"To je protuzakonito i odlukom Vlade je definirano da to može činiti isključivo tvrtka hrvatska brodogradnja Jadranbrod. Kredit je imao četiri tranše HBOR-a, a petu je trebao dati sam Debeljak, ali on nažalost nema ni za biber", istaknuo je Sinčić i odbacio prigovore da su njegove optužbe zapravo tvrdnje Debeljakove konkurencije, odnosno Danka Končara.