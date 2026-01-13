Obavijesti

Nova fiskalizacija ima ozbiljan propust: Ne vide se eRačuni. Poduzetnici u problemima

Piše Snježana Krnetić,
Nova fiskalizacija ima ozbiljan propust: Ne vide se eRačuni. Poduzetnici u problemima
Ono što vidimo, kroz kontakte s našim članovima, jest da velika većina njih ima problema sa slanjem i primanjem faktura. Ti su problemi vezani ili uz Poreznu upravu, informacijske posrednike ili uz sustav e-račun. Poduzetnici već drugi tjedan ne mogu poslati račun, da bi ga naplatili u u konačnici i isplatili plaće, navodi Hrvoje Bujas

Za razliku od velikih tvrtki, mali poduzetnici trebali bi završiti još jedan fakultet kako bi poslali fakturu, upozorio je Hrvoje Bujas ispred Udruge glas poduzetnika na probleme s kojima se suočavaju poduzetnici u prva dva tjedna primjene novih pravila u projektu Fiskalizacija 2.0. Nova pravila koja su na snagu stupila s prvim danom Nove godine obuhvaćaju oko 330 tisuća poduzetnika. Od 1. siječnja svi poduzetnici koji su u sustavu PDV-a, njih oko 170 tisuća, moraju izdavati i zaprimati elektroničke račune, dok svi koji nisu u tom sustavu, između ostalog mali poduzetnici i obrtnici, u obvezi su samo zaprimanja, a od 1. siječnja 2027. godine i izdavanja e-računa. Udruga Glas poduzetnika upozorila je kako Fiskalizacija 2.0 trenutačno ima ozbiljan procesni propust, napominjući kako pošiljatelji često ne vidi eRačun kao zaprimljen - ali s oznakom neuparen, a primatelj isti taj račun vidi kao nefiskaliziran. Rezultat toga je da račun nije pravno važeći, ne može se knjižiti, nema prava na odbitak pretporeza, a pošiljatelj nema informaciju zašto.

