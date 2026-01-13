Nova fiskalizacija ima ozbiljan propust: Ne vide se eRačuni. Poduzetnici u problemima

Za razliku od velikih tvrtki, mali poduzetnici trebali bi završiti još jedan fakultet kako bi poslali fakturu, upozorio je Hrvoje Bujas ispred Udruge glas poduzetnika na probleme s kojima se suočavaju poduzetnici u prva dva tjedna primjene novih pravila u projektu Fiskalizacija 2.0. Nova pravila koja su na snagu stupila s prvim danom Nove godine obuhvaćaju oko 330 tisuća poduzetnika. Od 1. siječnja svi poduzetnici koji su u sustavu PDV-a, njih oko 170 tisuća, moraju izdavati i zaprimati elektroničke račune, dok svi koji nisu u tom sustavu, između ostalog mali poduzetnici i obrtnici, u obvezi su samo zaprimanja, a od 1. siječnja 2027. godine i izdavanja e-računa. Udruga Glas poduzetnika upozorila je kako Fiskalizacija 2.0 trenutačno ima ozbiljan procesni propust, napominjući kako pošiljatelji često ne vidi eRačun kao zaprimljen - ali s oznakom neuparen, a primatelj isti taj račun vidi kao nefiskaliziran. Rezultat toga je da račun nije pravno važeći, ne može se knjižiti, nema prava na odbitak pretporeza, a pošiljatelj nema informaciju zašto.

