Upravno vijeće: Vjerujemo Kosti Kostanjeviću, Ponjević još od 2008. uzurpira Hipodrom!

Upravno vijeće Ustanove sportski objekti priopćenjem pokušava, kako kažu, dati stvarnu sliku onoga što se kod njih događa. Navode da su zatekli dug od 4,38 milijuna eura duga kojeg više nema, da vjeruju Kostanjeviću dok god se ne dokaže da je kriv te da ako je netko izvlačio novac, treba biti procesuiran. Također, osvrnuli su se i na Enimarka Ponjevića, za kojeg kažu kako ni on, ni tvrtke u njegovom vlasništvu ili udruge, nisu došle po konje za koje tvrdi da su njegovi, te da se o konjima brine Grad iako to nije njihova zadaća. Također, kažu kako su ga sudskim putem već izbacili iz nekoliko objekata, o čemu je pisao i 24sata, a još ga pokušavaju izbaciti iz gradskog objekta na Vrbiku od 116 kvadrata, za kojeg kažu da koristi ilegalno te ne plaća nikakve troškove. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Javno priopćenje Upravnog vijeća ustanove Upravljanje sportskim objektima

Kao Upravno vijeće ustanove Upravljanje sportskim objektima, zbog izvanrednih događaja u Ustanovi, dužni smo javnosti dati sliku situacije koju je aktualno vodstvo Ustanove i Grad Zagreb zateklo krajem 2021. godine te čime se Ustanova posljednjih godina bavila, a sve u svrhu sprječavanja iskrivljavanja činjenica i plasiranja neistina u javnom prostoru.

Mandat ovog Upravnog vijeća i ravnatelja Kostanjevića bio je obilježen, prije svega, uvođenjem reda u ustanovu Upravljanje sportskim objektima (USO), nakon dugog niza godina zanemarivanja i podinvestiranja u financijskom, organizacijskom i poslovnom smislu.

Iako i dalje ostaje prostor za poboljšanje poslovanja, niz je pokazatelja koji ukazuju na to da je poslovanje USO-a zadnje četiri godine unaprijeđeno. U mandatu Kostanjevića saniran je cijeli dug Ustanove od 4,38 milijuna eura koji je aktualno Upravno vijeće zateklo s 22. listopadom 2021.g. i s 31. prosincem 2024. godine USO više nikome nije dužan. Izvršena je reorganizacija Ustanove te je donesena nova sistematizacija radnih mjesta, a po prvi put je, u travnju 2025., u Ustanovi sklopljen kolektivni ugovor za 445 radnika.

U istom mandatu preuzeti su novi objekti na upravljanje, poput Sportske dvorane Vrbik i Penjačke stijene u Donjoj stanici žičare. Povećani su prihodi od vlastite gospodarske djelatnosti, prvenstveno kroz najam poslovnih prostora i dvorana, a povećana su ulaganja u održavanje i investicije u sportske objekte nakon desetljeća neinvestiranja. Zadnje četiri godine obilježile su po prvi put efikasnije korištenje objekata i termina treninga, utakmica i sportskih manifestacija pod ingerencijom USO za potrebe gradskih sportskih klubova i saveza s ciljem razboritog raspolaganja objektima kako za potrebe sportaša tako i za potrebe rekreacije. Za ovu 2025. godinu proračun USO-a iznosi 35 milijuna eura i Ustanova upravlja s ukupno 33 sportska objekta. Ranijem vodstvu USO je bio potpuno nebitan za što je najbolja potvrda stanje zatečenih objekata sportske infrastrukture u Zagrebu u koje se godinama pa i desetljećima nije ulagalo. Više objekata i prostora kojima je USO upravljao bili su ilegalno zaposjednuti: od dugogodišnjeg ilegalnog ugostiteljskog objekta na Bundeku, ilegalnog hostela(!) te kafića u sklopu ŠRC Šalata, ilegalnih korisnika u gradskim prostorima od SD Sutinska vrela, ilegalnih korisnika sportske dvorane na Vrbiku pa do SRC Maksimirska naselja - koji su svi u ovom mandatu riješeni i stavljeni pod kontrolu USO-a.

Najpoznatiji slučaj je Hipodrom. Skoro dvadeset godina od strane jednog čovjeka i njegovih suradnika imamo kontinuirani presjek fizičkih obračuna sa zaštitarima, korisnicima Hipodroma i radnicima USO-a (za sve postoje prijave i dokumentacija - najranija iz 2008. godine). Isto tako, na objekt su dovođeni konji bez papira (što je i zdravstveni rizik za sve konje na hipodromu) u svrhu trgovanja i preprodaje, provaljivano je u tuđe štale, prisvajana je gradska imovina (štale koje su srušene prije par tjedana) i dovedeni su ilegalni radnici na Hipodrom koji su tamo živjeli. Istovremeno Zagrebački galopski savez koji je pod vodstvom Enimarka Ponjevića nije čak ni član Hrvatskog galopskog saveza. Što misle ostali konjički klubovi i sportovi o njemu - isto se lako može provjeriti. Isti korisnik godinama nije plaćao apsolutno ništa na Hipodromu. Koristio je Hipodrom kao svoju vlastitu imovinu te se ponašao kao šerif. Nitko se desetljećima nije bavio Hipodromom niti je ikome smetalo što se na Hipodromu dešavaju nezakonite radnje te je na njemu bio konstantan nered i bezvlašće.

Upravno vijeće USO je 25. listopada 2023. donijelo Pravilnik o redu, ponašanju, korištenju, pravima i obvezama na sportskom objektu Hipodrom Zagreb prema kojem bez reguliranih odnosa nitko više nije mogao koristiti štale Hipodroma, a bez dokaza o vlasništvu konja nije ih mogao preuzeti. Više puta su javno pozivani da reguliraju status i velika većina korisnika Hipodroma su to prihvatili te potpisali ugovore u kojima se zna koji je konj u kojoj staji te tko mu je vlasnik, no Enimark Ponjević sa svojim klubovima i savezom nije. Dana 23. studenog 2023. Pravilnik je već bio stupio na snagu i tada je uz zaštitare pozvana i policija. Kako bi se višedesetljetni problem Hipodroma riješio te uveo red, bilo je potpuno jasno da će zbog nasilnika trebati veće mjere sigurnosti i jača zaštita jer zadaća policije nije i ne može biti da 24 sata dnevno priječi pristup nasilnim korisnicima koji su ranije ilegalno koristili Hipodrom. Da je poslije 23. studenog Enimark Ponjević kao vlasnik privatne zaštitarske tvrtke i boksačkog kluba ponovno uspio ilegalno zaposjesti dio Hipodroma, slučaj bi se pretvorio u sudsku trakavicu i ostalo bi sve po starom. Od dana uvođenja reda na Hipodromu (kraj studenog 2023.) nikad se Enimark Ponjević ili njegovi suradnici nisu odazvali na opetovane javne pozive vlasnicima (datumi: 23.11.2023, 11.12.2023, 08.05.2024, 23.05.2024, 04.06.2024., 30.07.2024., 04.04.2025. koji su dostupni na stranicama USO i objavljeni u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista) da dođu po konje. USO je preuzeo brigu za životinje, žive su i zdrave iako nije uloga javne ustanove za upravljanje sportskim objektima da bude azil za napuštene konje. Enimark Ponjević (niti pravne osobe pod njegovom kontrolom) nikada nije došao s dokumentima kojima bi se dokazalo vlasništvo konja niti je tražio da ih preuzme ili regulira njihov status, ali je zato konstantno vrijeđao, prijetio i divljao direktno ili indirektno preko društvenih mreža (prije nekoliko dana je “objesio” gradsku upravu i ravnatelja USO).

Ponjević i s njim povezane pravne osobe su pokrenuli postupke protiv USO vezano uz situaciju na Hipodromu i od ukupno 3 sudske odluke od kojih je jedna pravomoćna, su sve tri donesene u korist USO. S obzirom da se radi o sistemu spojenih posuda vezanim uz uzurpaciju javnih objekata udruge, tvrtka i boksački klub Enimarka Ponjevića bili su duže od desetljeća ilegalno i u sportskoj dvorani od 459 kvadrata u objektu na Vrbiku (pri čemu su bili bespravno spojeni na vodu, grijanje i struju koja je išla na trošak Grada Zagreba!?) dok ju Grad Zagreb u siječnju 2024. godine nije stavio pod kontrolu te je dvorana potpuno uređena i nalazi se pod upravljanjem USO-a od siječnja 2025. godine, a danas se koristi za potrebe sportaša na temelju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Tvrtka Enimarka Ponjevića se i u ovom trenutku nalazi u ilegalnom posjedu javnog gradskog prostora od 116 kvadrata u sklopu dvorane Vrbik. Slučaj traje već godinama i još uvijek je na sudu. Poznata je “brzina” hrvatskih sudova u ovakvim slučajevima neovisno što je Grad Zagreb upisani, samostalni i jedini vlasnik predmetnog objekta, ali ilegalno uzurpirani gradski prostor uredno se koristi(o) za tuđe poslovanje i hobije već duže od desetljeća u gradskoj imovini. Bez plaćanja i bez papira. Vezano za postupanja nadležnih tijela u slučaju “Hipodrom” kao Upravno vijeće očekujemo utvrđivanje odgovornosti svih dionika ako je došlo do zlouporabe javnih sredstava te odgovornost svih u lancu praćenja i provođenja kontrole po pitanju zaštite i sigurnosti na objektu Hipodroma. Ako su računi za zaštitarske usluge bili preplaćeni, ako nisu svi zaštitari bili u svakom trenutku na objektu te ako je netko izvlačio, prao ili dijelio javni gradski novac te na bilo koji drugi način oštetio proračun USO-a neka se to utvrdi i svatko tko je to činio treba biti osuđen i kažnjen. S obzirom na iskustvo zajedničkog rada u protekle četiri godine, kao upravno vijeće USO, uvjerenja smo kako ravnatelj Kostanjević nije kriv i nije krao javni novac i dok se ne dokaže suprotno vjerujemo u njegovu nevinost. Zaključno, s obzirom na medijsko i izborno-kampanjsko propitivanje rada upravnog vijeća USO, dozvolite da razjasnimo ulogu i ovlasti upravnih vijeća gradskih ustanova koji su definirani kroz Statut i Poslovnik o radu koji su javno dostupni. Uloga upravnih vijeća nije određivanje broja niti brojanje zaštitara po objektima. Ovim putem želimo jasno i nedvosmisleno poručiti da se utvrde sve nepravilnosti ako je do njih došlo, krivci privedu pravdi, a svi sportski objekti i prostori u sklopu Ustanove budu na raspolaganju i javno dostupni onima zbog kojih USO postoji - sportašima, rekreativcima i svim ostalim korisnicima gradskih sportskih objekata.

Upravno vijeće ustanove Upravljanje sportskim objektima U Zagrebu, 06. svibnja 2025.

Goran Đulić – predsjednik vijeća, predstavnik Grada Zagreba

Ornela Medić - predstavnica Grada Zagreba

Goran Lončar - predstavnik Grada Zagreba

Željko Matijašec - predstavnik Grada Zagreba

Vjekoslav Šafranić – predstavnik Sportskog saveza Grada Zagreba

Suzana Šop – predstavnica Sportskog saveza Grada Zagreba

Goran Jelić – predstavnik radnika Ustanove