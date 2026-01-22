Obavijesti

RANIO GA JE

Upucao susjedovog psa zračnom puškom kod Slavonskog Broda

Pas ranjen u napadu u okolici Slavonskog Broda, osumnjičeni 59-godišnjak prijavljen je zbog mučenja životinja

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 59-godišnjakom kojeg se sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja.

Do incidenta je došlo 18. siječnja oko 10:15 sati u okolici Slavonskog Broda, kada je muškarac zračnom puškom pucao u psa svog susjeda, 41-godišnjaka, nanijevši životinji ozljede.

Policijski službenici oduzeli su mu zračnu pušku i podnijeli su dopunu kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu. Istraga je usmjerena na utvrđivanje svih okolnosti događaja i odgovornosti osumnjičenog.

