Upute iz Vinogradske: Tko ne bude liječio, prijeti mu otkaz!

KBC Sestre milosrdnice objavio je upute o daljnjem radu, nakon sastanka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Neslužbeno doznajemo zaključke tog sastanka:



"KB Dubrava se planira kao centar za respiratorno ugrožene bolesnike Zagrebačke županije. Tehnički se još radi na ventilaciji te još službeno taj algoritam ne funkcionira.

Sve zagrebačke bolnice preuzimaju hitne pacijente koji su gravitirali u KB Dubrava.

Trenutno hospitalizirani pacijenti KB Dubrava se neće premještati u zagrebačke akutne bolnice.

U slučaju većeg broja respiratorno ugroženih pacijenata jedan dio naših kapaciteta i ljudi se seli u KB Dubravu.

KBC Sestre milosrdnice nastavlja s kontrolama pacijenata na ulaznim punktovima. Napomena: timovi na ulaznim punktovima ne rade trijažu hitno-nehitno. To je u nadležnosti Klinika i Zavoda gdje su pacijenti naručeni, i za njihovu odgodu se pacijent mora prethodno telefonski obavijestiti. Timovi rade trijažu mogućih virusnih pacijenata i upućuju ih na daljnju dogovorenu proceduru.

KBC nadalje planira aktivnosti – respiratorni izolacijski centar („zelena zgrada“) i operacijsko-intenzivni trakt (urologija), za slučaj da KB Dubrava ne profunkcionira ili broj pacijenata bude preveliki.

Odmah se suspendiraju svi ugovori za rad izvan punog radnog vremena.

Ministarstvo će preuzeti inicijativu za nabavu dodatnih količina zaštitnih sredstava i opreme.

Svaki djelatnik koji odbije pružiti zdravstvenu uslugu (u ovom slučaju radi straha od zaraze virusom) čini teški prekršaj obveza iz radnog odnosa te stječe uvjete za izvanredni otkaz", stoji u zaključcima koje potpisuje ravnatelj KBC Sestre milosrdnice Mario Zovak.

Ravnatelj Zovak nam je potvrdio da je jasno upozoreno da će se izbjegavanje liječenja zaraženih sankcionirati.

- To je pravna procedura kojom se sankcionira teža obveza iz radnog odnosa, a koja može završiti izvanrednim otkazom. Osim toga, to podliježe i prekršaju liječničke etike i to mora sankcionirati liječnička komora. Odbiti svjesno pomoći pacijentu... To jednostavno nije opcija - kazao nam je Zovak.

Razjasnio nam je i planove za ustupanje ljudi i sredstava KB-u Dubrava.

- Jedan od planiranih scenarija je da Dubrava postane respiratorni centar. Može se dogoditi i da mi ustupimo respiratore i osoblje. Onog trena kad se preraste kapacitet, svaka bolnica postaje korona bolnica, uključujući u moju bolnicu - rekao nam je Mario Zovak, ravnatelj KBC Sestre milosrdnice.