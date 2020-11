Uragan lota 'mete' Nikaragvu: Udari vjetra i do 260 km na sat!

<p>Uragan lota stigao je do Nikaragve, dva tjedna nakon razorne oluje Eta koja je poharala Srednju Ameriku, javio je u utorak BBC. </p><p>Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) rekao je da je oluja stigla na obalu u ponedjeljak navečer. </p><p>Ojačala je na moru u uragan pete kategorije prije nego što je stigla do obale, s udarima vjetra do 260 kilometara na sat.</p><p>Nakon što je uragan pogodio Nikaragvu, oslabio je u kategoriju četiri, no NHC je rekao da je i dalje "izuzetno opasan".</p><p>NHC je upozorio na "katastrofalne vjetrove, po život opasne udare oluje i kišne bujice".</p><p>"Ono što nam se približava je bomba", rekao je na konferenciji za medije predsjednik susjednog Hondurasa, Juan Orlando Hernández.</p><p>lota je najsnažniji atlantski uragan ove godine i tek drugi uragan u studenom pete kategorije - prvi se dogodio 1932. godine.</p><p>Ovogodišnja atlantska sezona uragana premašila je rekorde po pitanju oluja.</p><p>Honduras, Gvatemala i Nikaragva evakuirale su stanovnike koji žive u nizinskim područjima i blizu rijeka u atlantskoj obalnoj regiji koju bi lota trebala pogoditi.</p><p>Prije nego što je stigla do Srednje Amerike, oluja je prošla pored kolumbijskog otoka Providencia u Karipskom moru, zbog čega je nestalo struje. Agencija AFP izvijestila je da je jedna osoba na otoku izgubila život.</p>