Ured EU parlamenta: 'Hrvatska ima jako nisku izlaznost. Nadali smo se većem odazivu birača...'

- Izlaznost u 16:30 sati ukazuje na niži odaziv birača nego što je to bilo prije pet godina, ne možemo reći da smo zadovoljni, nadali smo se jednom većem odazivu i naše predizborne ankete su govorile u korist veće izlaznosti, s druge strane bili smo svjesni da su ankete rađene prije znanja o datumu parlamentarnih izbora i možemo reći da je sigurno to u ovoj superizbornoj godini zasigurno i to utjecalo na jednu kraću EU kampanju i raspravu o europskim temama koje su zapravo se možda stavile u prvi plan samo ovih posljednjih tjedana. Ipak bih pričekala rezultate, vidjet ćemo, ali Hrvatska se s nižom izlaznošću svrstava uz bok Španjolskoj, Italiji, Danskoj. Poljska i Estonija također bilježe nižu izlaznost, dok neke EU zemlje bilježe porast, to su Mađarska, Irska, Cipar, Malta koje su ujedno imali i lokalne izbore na isti dan što im može ići u prilog većoj izlaznosti, to smo kod nas vidjeli u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji gdje su bili još jedni izbori pa je tamo veća izlaznost. S druge strane imamo Njemačku, Nizozemsku i Francusku koje također bilježe izlaznost - kazala je Maja Ljubić Kutnjak za 24sata, voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj te dodala da pričekamo prve konkretne rezultate.

Kompletna izlaznost u EU bit će nakon 23 sata. Kazala je i kako Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj kontinuirano radi s građanima.

- Mi vidimo porast interesa za EU teme, no mislim da bi to trebali prepustiti stručnjacima to. Mi ćemo također imat postizborno istraživanje koje će nam ukazati na to zašto ljudi nisu izašli na izbore. Ono što znamo iz prethodnih anketa je to da oni koji ne izlaze se izražavaju da nemaju povjerenja u politički sustav i političare ili jednostavno su apolitični. Neki tvrde da njihov glas ne može ništa doprinijeti.

Našom nestranačkom kampanjom smo pokušali osvijestiti ljude koliko je svaki glas važan posebice u ovom geopolitičkom kontekstu gdje vrijednosti demokracije su sve veće. Smatramo da demokracija nije samo pravo nego kolektivna odgovornost, u tom smislu zaista smo nekako se nadali većoj izlaznosti - kazala je Ljubić Kutnjak.

Upitana je i jesu li parlamentarni izbori utjecali na lošu izlaznost.

- Sigurno jesu, mi smo jedno vrijeme mislili da će EU izbori biti prvi i da će oni diktirati tempo. Pa smo se nadali većoj izlaznosti no treba uzeti realnost u obzir. No, nakon ovih izbora svakako svi mi trebamo raditi, od europskih do nacionalnih institucija, civilno društvo i mediji, svi imamo odgovornost da više stavimo u prvi plan EU teme te da više govorimo o sadržaju, a ne o nekim drugim aspektima naših zastupnika u EU parlamentu, poput materijalnih prava ili nešto drugo. Izazovi s kojima se suočava EU trebaju biti u prvom planu, to su teme koje nadilaze granice država članica, potreban je jedan ujedinjen odgovor. Govorimo o migracijama, temama koje muče naše građane, gospodarstvo, otvaranje novih radnih mjesta, konkurentnost, klimatske promjene, tu ne možemo sami djelovati - moramo zajedno djelovati, zato smo željeli veću izlaznost kako bi i odluke koje se donose u EU parlamentu bile legitimnije, da iza izabranih zastupnika stoji veći broj građana - zaključila je.

'Ovo je rezultat velike nezainteresiranosti za EU politiku u Hrvatskoj'

O izlaznosti na izborima govorili su Ankica Mamić i Petar Tanta u Kući Europe.

- Ne može se očekivati veća izlaznost, niža je od one od prije pet godina, a to je rezultat velike nezainteresiranosti za EU politiku u Hrvatskoj, totalnom nedostatku percepcije i značaja našeg članstva u EU i nedovoljnoj komunikaciji svih dionika. Prvi su u tome EU zastupnici, u tri-četiri tjedna se ne može komunicirati sve, potreban je kontinuitet. Hrvatski zastupnici nisu našli adekvatan kanal i nisu zainteresirali građane za EU politiku, a tu je važna i Vlada Republike Hrvatske. Kad se govori u javnosti o tome samo se govori o tome koliko smo novca povukli, ništa drugo. Ljudima je vjerojatno dosta politike i biranja, to je isto možda razlog manje izlaznosti - kazala je Ankica Mamić.