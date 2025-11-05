Ured ministra o DP-ovcu koji podržava divljake u Splitu: To osuđujemo, ali ostaje savjetnik

Marko Žaja vodi Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije koji je nakon upada maskiranih huligana i prekida Dana srpske kulture javno izrazio podršku "hrabrim mladim ljudima" na tom činu. Nakon koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta, Žaja je postao i posebni savjetnik HDZ-ovu ministru turizma i sporta Tončiju Glavini. HDZ-ovci, uključujući premijera Andreja Plenkovića, osudili su upad i istjerivanje folkloraša iz Novog Sada koji su trebali imati nastup u Splitu.

Pitali smo zato Ministarstvo i ministra Glavinu hoće li Žaja ostati posebni savjetnik ministra. Njihov odgovor se može svesti na to da događanja u Splitu osuđuju, ali Žaju neće dirati i zadržat će mjesto savjetnika za koje dobiva 1200 eura mjesečno.

- Marko Žaja je savjetnik za sport, a ne za politička pitanja. Njegov osobni stav o ovom incidentu odražava isključivo njegovo osobno mišljenje - naveli su nam u odgovoru iz ureda ministra Glavine.

Za radno mjesto posebnog savjetnika nije potreban natječaj, na njih se imenuju ljudi bliski ministrima ili po političkoj liniji kao što je ovdje slučaj. Žaja nije bio posebni savjetnik dok HDZ nije bio u koaliciji s Domovinskim pokretom. Njegov mjesto je zato itekako političko iako mu je resor sport.

Iz Ministarstva su prije zaključka o Žaji poručili da najoštrije osuđuju incident.

- Najoštrije osuđujemo incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava. Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Ovaj stav dijele Vlada Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, kao i naš koalicijski partner Domovinski pokret. Grad Split nije i nikada neće biti grad mržnje i isključivosti - naveli su.