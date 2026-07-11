Uvijek je teško krenuti sa svirkom jer ne znaš hoćeš li pogoditi pjesmu i atmosferu. A medicina je stresna sama po sebi. I jedno i drugo su stres i gušt u isto vrijeme - otkriva nam dr. Kokić
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Urolog Kokić: 'Kad me cura ostavila, krenuo sam svirati harmoniku, radim to iz gušta'
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Dok većina liječnika nakon naporne smjene traži tišinu i odmor, urolog dr. Hrvoje Kokić slobodno vrijeme najradije provodi uz harmoniku. U Međimurju ga ljudi podjednako prepoznaju i kao liječnika i kao glazbenika, a njemu su obje uloge jednako važne. Medicina mu je posao koji voli, dok je glazba postala ispušni ventil, hobi i način da kroz emociju poveže ljude, kako otkriva u razgovoru za 24sata.
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